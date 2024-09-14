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Главное за день: 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2024
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Главное за день: 14 сентября
Главное за день: 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Главное за день: 14 сентября
В Россию вернулись более ста военных, захваченных ВСУ в плен в Курской области. В Минобороны Белоруссии сделали заявление о возможности установить мир на... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T21:55
2024-09-14T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Россию вернулись более ста военных, захваченных ВСУ в плен в Курской области. В Минобороны Белоруссии сделали заявление о возможности установить мир на Украине. В МИД России заявили, что США объявили РФ информационную войну. Боксер Усик перехотел становиться украинским президентом – появилась иная цель. В Чехии из-за бушующей непогоды эвакуируют людей. Древнейший город России - город-герой Керчь отмечает 2624-летие – празднование продлится два дня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Более 100 военных РФ вернулись из украинского пленаС подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 103 военнослужащих РФ, которые были захвачены в плен ВСУ в ходе террористической операции в Курской области. ОБ этом сообщили в Минобороны России."Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", – уточнили в ведомстве.Также в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская армия продолжает наступать на Курском направлении, в ДНР освобожден еще один населенный пункт, а на всех направлениях за сутки ВСУ потеряли более 2 тысяч боевиков.В Белоруссии оценили предпосылки к миру на УкраинеРешение развязать конфликт с Россией Украине навязал Запад, прежде всего США. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, отметив, что предпосылок для прекращения противостояния сегодня нет."К сожалению, мы не видим каких-то позитивных направлений к разрядке этой ситуации", – сказал белорусский генерал.США объявили информационную войну РФ – МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объявлением информационной войны новые обвинения США в адрес российского телеканала RT."Это не про санкции, это не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы", – заявила Захарова.Она подчеркнула, что в основе этого лежит "абсолютно четкая русофобская националистическая идеология".Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".Боксер Усик расхотел становиться президентом УкраиныУкраинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины и намерен исполнить свою мечту."Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я им стану", – заявил Усик, ранее сообщавший, что намерен стать президентом Украины.Погодный апокалипсис в ЧехииВ Моравско-Силезском и Оломоуцком краях Чехии из-за сильных и затяжных дождей и разлива рек объявили режим ЧС, власти готовят к эвакуации тысячи людей. Об этом сообщило издание Idnes.Это "…массовая эвакуация жителей тех городов и сел, которым в наибольшей степени угрожает приход "большой воды", сказано в сообщении.Как Керчь отмечает 2624-летиеПразднование началось в субботу с авто-мотопробега, который стартовал возле Аджимушкайских каменоломен. Различные мероприятия по случаю Дня рождения Керчи будут проходить в городе два дня.
https://crimea.ria.ru/20240914/v-zakhvachennom-vs-rf-bradley-na-ukraine-amerikantsy-zabyli-kartu-svoey-bazy-1140350562.html
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главное за день, крым, новости крыма, общество, в мире
Главное за день: 14 сентября

Главные события и заявления субботы, 14 сентября

21:55 14.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Россию вернулись более ста военных, захваченных ВСУ в плен в Курской области. В Минобороны Белоруссии сделали заявление о возможности установить мир на Украине. В МИД России заявили, что США объявили РФ информационную войну. Боксер Усик перехотел становиться украинским президентом – появилась иная цель. В Чехии из-за бушующей непогоды эвакуируют людей. Древнейший город России - город-герой Керчь отмечает 2624-летие – празднование продлится два дня.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Более 100 военных РФ вернулись из украинского плена

С подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 103 военнослужащих РФ, которые были захвачены в плен ВСУ в ходе террористической операции в Курской области. ОБ этом сообщили в Минобороны России.
"Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", – уточнили в ведомстве.
Также в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская армия продолжает наступать на Курском направлении, в ДНР освобожден еще один населенный пункт, а на всех направлениях за сутки ВСУ потеряли более 2 тысяч боевиков.
ВС РФ эвакуировали из ДНР БМП Bradley и отремонтировали ее
19:57
В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы

В Белоруссии оценили предпосылки к миру на Украине

Решение развязать конфликт с Россией Украине навязал Запад, прежде всего США. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, отметив, что предпосылок для прекращения противостояния сегодня нет.
"К сожалению, мы не видим каких-то позитивных направлений к разрядке этой ситуации", – сказал белорусский генерал.
Первая сессия Госсовета, назначение главы РК - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
18:15
Теракты ВСУ и назначения после выборов в Крыму: топ новостей недели

США объявили информационную войну РФ – МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объявлением информационной войны новые обвинения США в адрес российского телеканала RT.
"Это не про санкции, это не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы", – заявила Захарова.
Она подчеркнула, что в основе этого лежит "абсолютно четкая русофобская националистическая идеология".
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".
Ученые СевГУ создали заменяющего двух реаниматологов уникальный мобильный аппарат
20:37
Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат

Боксер Усик расхотел становиться президентом Украины

Украинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины и намерен исполнить свою мечту.
"Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я им стану", – заявил Усик, ранее сообщавший, что намерен стать президентом Украины.
МЧС Крым-спас - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человек

Погодный апокалипсис в Чехии

В Моравско-Силезском и Оломоуцком краях Чехии из-за сильных и затяжных дождей и разлива рек объявили режим ЧС, власти готовят к эвакуации тысячи людей. Об этом сообщило издание Idnes.
Это "…массовая эвакуация жителей тех городов и сел, которым в наибольшей степени угрожает приход "большой воды", сказано в сообщении.
Уборка кизила и лекарственных трав в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
20:46Инфографика
"Чертова ягода": где собирать в Крыму кизил и что из него приготовить

Как Керчь отмечает 2624-летие

Празднование началось в субботу с авто-мотопробега, который стартовал возле Аджимушкайских каменоломен. Различные мероприятия по случаю Дня рождения Керчи будут проходить в городе два дня.
 
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21:55Главное за день: 14 сентября
21:02Из горящей квартиры в Севастополе спасли двоих человек
20:46"Чертова ягода": где собирать в Крыму кизил и что из него приготовить
20:37Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат
19:57В захваченном ВС РФ Bradley на Украине американцы забыли карту своей базы
19:19Украинский беспилотник уничтожен над Черным морем
19:11В Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека
18:50Крым отказывается от раздельного сбора мусора – причины
18:15Теракты ВСУ и назначения после выборов в Крыму: топ новостей недели
17:36Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
17:20Беспилотник ВСУ атаковал пожарных в ДНР - пострадали три человека
17:01В Севастополе простились с командиром отделения взвода связи ЧФ
16:39Захарова: обвинения США в адрес RT - это объявление информационной войны
16:27Украина стала первой в мире по смертности и последней по рождаемости
15:58До 15 лет тюрьмы грозит в России обсуждающим нападения на школы в чатах
15:28Уже не президентом Украины: боксер Усик хочет стать министром спорта
15:18Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы
15:02Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ
14:48Ситуация в Курской области: новые данные от Минобороны РФ
14:19Безальтернативная реакция: как ответит Россия на ракеты США в Японии
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