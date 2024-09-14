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Главное за день: 14 сентября

Главное за день: 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Главное за день: 14 сентября

В Россию вернулись более ста военных, захваченных ВСУ в плен в Курской области. В Минобороны Белоруссии сделали заявление о возможности установить мир на... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T21:55

2024-09-14T21:55

2024-09-14T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Россию вернулись более ста военных, захваченных ВСУ в плен в Курской области. В Минобороны Белоруссии сделали заявление о возможности установить мир на Украине. В МИД России заявили, что США объявили РФ информационную войну. Боксер Усик перехотел становиться украинским президентом – появилась иная цель. В Чехии из-за бушующей непогоды эвакуируют людей. Древнейший город России - город-герой Керчь отмечает 2624-летие – празднование продлится два дня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Более 100 военных РФ вернулись из украинского пленаС подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 103 военнослужащих РФ, которые были захвачены в плен ВСУ в ходе террористической операции в Курской области. ОБ этом сообщили в Минобороны России."Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", – уточнили в ведомстве.Также в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская армия продолжает наступать на Курском направлении, в ДНР освобожден еще один населенный пункт, а на всех направлениях за сутки ВСУ потеряли более 2 тысяч боевиков.В Белоруссии оценили предпосылки к миру на УкраинеРешение развязать конфликт с Россией Украине навязал Запад, прежде всего США. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, отметив, что предпосылок для прекращения противостояния сегодня нет."К сожалению, мы не видим каких-то позитивных направлений к разрядке этой ситуации", – сказал белорусский генерал.США объявили информационную войну РФ – МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объявлением информационной войны новые обвинения США в адрес российского телеканала RT."Это не про санкции, это не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы", – заявила Захарова.Она подчеркнула, что в основе этого лежит "абсолютно четкая русофобская националистическая идеология".Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".Боксер Усик расхотел становиться президентом УкраиныУкраинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины и намерен исполнить свою мечту."Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я им стану", – заявил Усик, ранее сообщавший, что намерен стать президентом Украины.Погодный апокалипсис в ЧехииВ Моравско-Силезском и Оломоуцком краях Чехии из-за сильных и затяжных дождей и разлива рек объявили режим ЧС, власти готовят к эвакуации тысячи людей. Об этом сообщило издание Idnes.Это "…массовая эвакуация жителей тех городов и сел, которым в наибольшей степени угрожает приход "большой воды", сказано в сообщении.Как Керчь отмечает 2624-летиеПразднование началось в субботу с авто-мотопробега, который стартовал возле Аджимушкайских каменоломен. Различные мероприятия по случаю Дня рождения Керчи будут проходить в городе два дня.

https://crimea.ria.ru/20240914/v-zakhvachennom-vs-rf-bradley-na-ukraine-amerikantsy-zabyli-kartu-svoey-bazy-1140350562.html

https://crimea.ria.ru/20240914/terakty-vsu-i-naznacheniya-posle-vyborov-v-krymu-top-novostey-nedeli-1140329771.html

https://crimea.ria.ru/20240914/vmesto-dvukh-reanimatologov-v-krymu-sozdali-unikalnyy-mobilnyy-apparat-1140351046.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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