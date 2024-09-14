https://crimea.ria.ru/20240914/glavnoe-za-den-14-sentyabrya-1140350853.html
Главное за день: 14 сентября
Главное за день: 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Главное за день: 14 сентября
В Россию вернулись более ста военных, захваченных ВСУ в плен в Курской области. В Минобороны Белоруссии сделали заявление о возможности установить мир на... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T21:55
2024-09-14T21:55
2024-09-14T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Россию вернулись более ста военных, захваченных ВСУ в плен в Курской области. В Минобороны Белоруссии сделали заявление о возможности установить мир на Украине. В МИД России заявили, что США объявили РФ информационную войну. Боксер Усик перехотел становиться украинским президентом – появилась иная цель. В Чехии из-за бушующей непогоды эвакуируют людей. Древнейший город России - город-герой Керчь отмечает 2624-летие – празднование продлится два дня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Более 100 военных РФ вернулись из украинского пленаС подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 103 военнослужащих РФ, которые были захвачены в плен ВСУ в ходе террористической операции в Курской области. ОБ этом сообщили в Минобороны России."Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", – уточнили в ведомстве.Также в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская армия продолжает наступать на Курском направлении, в ДНР освобожден еще один населенный пункт, а на всех направлениях за сутки ВСУ потеряли более 2 тысяч боевиков.В Белоруссии оценили предпосылки к миру на УкраинеРешение развязать конфликт с Россией Украине навязал Запад, прежде всего США. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, отметив, что предпосылок для прекращения противостояния сегодня нет."К сожалению, мы не видим каких-то позитивных направлений к разрядке этой ситуации", – сказал белорусский генерал.США объявили информационную войну РФ – МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объявлением информационной войны новые обвинения США в адрес российского телеканала RT."Это не про санкции, это не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы", – заявила Захарова.Она подчеркнула, что в основе этого лежит "абсолютно четкая русофобская националистическая идеология".Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".Боксер Усик расхотел становиться президентом УкраиныУкраинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины и намерен исполнить свою мечту."Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я им стану", – заявил Усик, ранее сообщавший, что намерен стать президентом Украины.Погодный апокалипсис в ЧехииВ Моравско-Силезском и Оломоуцком краях Чехии из-за сильных и затяжных дождей и разлива рек объявили режим ЧС, власти готовят к эвакуации тысячи людей. Об этом сообщило издание Idnes.Это "…массовая эвакуация жителей тех городов и сел, которым в наибольшей степени угрожает приход "большой воды", сказано в сообщении.Как Керчь отмечает 2624-летиеПразднование началось в субботу с авто-мотопробега, который стартовал возле Аджимушкайских каменоломен. Различные мероприятия по случаю Дня рождения Керчи будут проходить в городе два дня.
https://crimea.ria.ru/20240914/v-zakhvachennom-vs-rf-bradley-na-ukraine-amerikantsy-zabyli-kartu-svoey-bazy-1140350562.html
https://crimea.ria.ru/20240914/terakty-vsu-i-naznacheniya-posle-vyborov-v-krymu-top-novostey-nedeli-1140329771.html
https://crimea.ria.ru/20240914/vmesto-dvukh-reanimatologov-v-krymu-sozdali-unikalnyy-mobilnyy-apparat-1140351046.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, крым, новости крыма, общество, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Россию вернулись более ста военных, захваченных ВСУ в плен в Курской области. В Минобороны Белоруссии сделали заявление о возможности установить мир на Украине. В МИД России заявили, что США объявили РФ информационную войну. Боксер Усик перехотел становиться украинским президентом – появилась иная цель. В Чехии из-за бушующей непогоды эвакуируют людей. Древнейший город России - город-герой Керчь отмечает 2624-летие – празднование продлится два дня.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Более 100 военных РФ вернулись из украинского плена
С подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 103 военнослужащих РФ, которые были захвачены в плен ВСУ в ходе террористической операции в Курской области. ОБ этом сообщили в Минобороны России.
"Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", – уточнили
в ведомстве.
Также в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российская армия продолжает наступать
на Курском направлении, в ДНР освобожден
еще один населенный пункт, а на всех направлениях за сутки ВСУ потеряли
более 2 тысяч боевиков.
В Белоруссии оценили предпосылки к миру на Украине
Решение развязать конфликт с Россией Украине навязал Запад, прежде всего США. Об этом в интервью Центральному телевидению Китая заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, отметив, что предпосылок для прекращения противостояния сегодня нет.
"К сожалению, мы не видим каких-то позитивных направлений к разрядке этой ситуации", – сказал
белорусский генерал.
США объявили информационную войну РФ – МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала
объявлением информационной войны новые обвинения США в адрес российского телеканала RT.
"Это не про санкции, это не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы", – заявила Захарова.
Она подчеркнула, что в основе этого лежит "абсолютно четкая русофобская националистическая идеология".
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках".
Боксер Усик расхотел становиться президентом Украины
Украинский боксер Александр Усик заявил, что в будущем хотел бы стать министром спорта Украины и намерен исполнить свою мечту.
"Я бы с удовольствием стал министром спорта, и я им стану", – заявил
Усик, ранее сообщавший, что намерен стать президентом Украины.
Погодный апокалипсис в Чехии
В Моравско-Силезском и Оломоуцком краях Чехии из-за сильных и затяжных дождей и разлива рек объявили режим ЧС, власти готовят к эвакуации тысячи людей. Об этом сообщило издание Idnes.
Это "…массовая эвакуация жителей тех городов и сел, которым в наибольшей степени угрожает приход "большой воды", сказано
в сообщении.
Как Керчь отмечает 2624-летие
Празднование началось в субботу с авто-мотопробега, который стартовал возле Аджимушкайских каменоломен. Различные мероприятия
по случаю Дня рождения Керчи будут проходить в городе два дня.