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Ситуация в Курской области: новые данные от Минобороны РФ
Ситуация в Курской области: новые данные от Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Ситуация в Курской области: новые данные от Минобороны РФ
Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, вытесняя ВСУ из Курской области и нанося удары по резервам противника на Сумщине –... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T14:48
2024-09-14T14:48
2024-09-14T14:49
новости
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
армия и флот
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, вытесняя ВСУ из Курской области и нанося удары по резервам противника на Сумщине – потери врага превысили 350 боевиков, пятеро взяты в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что российские бойцы, продолжая наступать, нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам. А также 112-й и 129-й бригадам теробороны ВСУ.Враг был разбит в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.Также поражены подразделения семи вражеских бригад в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный, добавили в ведомстве.Помимо этого, за прошедшие сутки "отражены 5 контратак противника в направлении населенного пункта Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конапелька. А также сорваны две попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Обуховка и Борки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в ведомстве.Кроме того, при поддержке авиации и артиллерии отражены 5 попыток противника прорваться через границу РФ в районе населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, добавили в Минобороны. Утоняется, что противник потерял здесь около 40 человек личного состава.Одновременно ВС РФ ударили по районам сосредоточения украинских подразделений и резерва в Сумской области в нескольких районах (Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь).В результате поражены подразделения 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады президента, 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ.За сутки потери ВСУ здесь превысили 300 боевиков."Пять военнослужащих ВСУ взято в плен", - добавили в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, потери противника на всех направлениях за сутки превысили 2 тысячи боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Россию вернулись более ста захваченных в плен в Курской области военных Новая атака ВСУ: 19 БПЛА сбиты над Курской и Белгородской областями Вывел людей из окружения в Курской области: Путин навестил героя СВО
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новости, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступательные действия, вытесняя ВСУ из Курской области и нанося удары по резервам противника на Сумщине – потери врага превысили 350 боевиков, пятеро взяты в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что российские бойцы, продолжая наступать, нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам. А также 112-й и 129-й бригадам теробороны ВСУ.
Враг был разбит в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.
Также поражены подразделения семи вражеских бригад в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Ивашковский, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Махновка, Русское Поречное, Новоивановка, Плехово, Покровский, Успеновка и Южный, добавили в ведомстве.
Помимо этого, за прошедшие сутки "отражены 5 контратак противника в направлении населенного пункта Марьевка, Любимовка, Обуховка и Русская Конапелька. А также сорваны две попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Обуховка и Борки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщили в ведомстве.
Кроме того, при поддержке авиации и артиллерии отражены 5 попыток противника прорваться через границу РФ в районе населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое, добавили в Минобороны. Утоняется, что противник потерял здесь около 40 человек личного состава.
Одновременно ВС РФ ударили по районам сосредоточения украинских подразделений и резерва в Сумской области в нескольких районах (Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь).
В результате поражены подразделения 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады президента, 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ.
За сутки потери ВСУ здесь превысили 300 боевиков.
"Пять военнослужащих ВСУ взято в плен", - добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ освободили
еще один населенный пункт в ДНР, потери противника на всех направлениях за сутки превысили
2 тысячи боевиков.
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