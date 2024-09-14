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Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
В Чехии в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях из-за обильных, затяжных дождей и разлива рек объявили режим чрезвычайной ситуации, власти готовят к эвакуации... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T17:36
2024-09-14T17:36
2024-09-14T17:36
чехия
погода
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Чехии в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях из-за обильных, затяжных дождей и разлива рек объявили режим чрезвычайной ситуации, власти готовят к эвакуации тысячи людей, сообщило в субботу издание Idnes.По данным издания, уже задействованы в работах по установке защитных сооружений и помощи жителям в эвакуации из опасных районов все 100 тысяч выделенных для этого работников пожарной охраны. Они же заняты расчисткой тех участков железных и шоссейных дорог, которые от ветра и подмокшей земли оказались заваленными упавшими деревьями или большими ветвями. Несмотря на оперативные действия пожарных, все-таки произошла задержка нескольких пассажирских поездов. Один поезд наехал на упавшее дерево, но из-за его небольшой скорости ситуация обошлась без жертв.Пожарные также помогают работникам энергокомпаний приводить в порядок нарушенную из-за падающих деревьев работу электросетей. Тем не менее, на 15.00 (16.00 мск) около 50 тысяч семей остаются без света.В случае необходимости власти республики готовы задействовать военнослужащих на помощь жителям в процессе эвакуации.В Праге закрыт доступ в некоторые зоны отдыха, прилегающие непосредственно к реке Влтаве. Приняты все необходимые меры для предотвращения затопления станций метро. На ближайшие дни отменены все массовые мероприятия на открытом пространстве. Также перенесены на более поздние сроки матчи очередного тура футбольного первенства страны. Немалое внимание пражские власти уделили животным местного зоопарка, одного из крупнейших в Европе. Во время наводнения 2002 года стихия унесла жизни 134 животных, включая слонов.Как крымчанка за месяц пережила два наводнения - в Крыму и в Германии >>В субботу вечером состоится заседание центрального кризисного штаба МВД, после которого первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан проинформирует сограждан о развитии погодной ситуации в стране и мерах, принимаемых местными властями.Днем ранее премьер Петр Фиала заявил журналистам, что необходимо готовиться к самым наихудшим вариантам развития погодной ситуации. По прогнозам метеорологов, обильные дожди будут непрерывно продолжаться с субботы до вечера понедельника. При этом пик наводнения, по их мнению, должен случиться в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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чехия, погода, эвакуация, наводнение, происшествия, общество, новости, в мире
Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения
Тысячи жителей Чехии готовятся к эвакуации из-за сильных дождей и разлива рек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Чехии в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях из-за обильных, затяжных дождей и разлива рек объявили режим чрезвычайной ситуации, власти готовят к эвакуации тысячи людей, сообщило в субботу издание Idnes.
"По всей территории Чехии с пятницы непрерывно идут проливные дожди, сопровождаемые повышением уровня рек. В связи с этим власти двух краев, Моравско-Силезского и Оломоуцкого, объявили режим чрезвычайной ситуации. В ближайшие часы должна начаться массовая эвакуация жителей тех городов и сел, которым в наибольшей степени угрожает приход "большой воды"", - говорится в сообщении.
По данным издания, уже задействованы в работах по установке защитных сооружений и помощи жителям в эвакуации из опасных районов все 100 тысяч выделенных для этого работников пожарной охраны. Они же заняты расчисткой тех участков железных и шоссейных дорог, которые от ветра и подмокшей земли оказались заваленными упавшими деревьями или большими ветвями. Несмотря на оперативные действия пожарных, все-таки произошла задержка нескольких пассажирских поездов. Один поезд наехал на упавшее дерево, но из-за его небольшой скорости ситуация обошлась без жертв.
Пожарные также помогают работникам энергокомпаний приводить в порядок нарушенную из-за падающих деревьев работу электросетей. Тем не менее, на 15.00 (16.00 мск) около 50 тысяч семей остаются без света.
В случае необходимости власти республики готовы задействовать военнослужащих на помощь жителям в процессе эвакуации.
В Праге закрыт доступ в некоторые зоны отдыха, прилегающие непосредственно к реке Влтаве. Приняты все необходимые меры для предотвращения затопления станций метро. На ближайшие дни отменены все массовые мероприятия на открытом пространстве. Также перенесены на более поздние сроки матчи очередного тура футбольного первенства страны.
Немалое внимание пражские власти уделили животным местного зоопарка, одного из крупнейших в Европе. Во время наводнения 2002 года стихия унесла жизни 134 животных, включая слонов.
В субботу вечером состоится заседание центрального кризисного штаба МВД, после которого первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан проинформирует сограждан о развитии погодной ситуации в стране и мерах, принимаемых местными властями.
Днем ранее премьер Петр Фиала заявил журналистам, что необходимо готовиться к самым наихудшим вариантам развития погодной ситуации. По прогнозам метеорологов, обильные дожди будут непрерывно продолжаться с субботы до вечера понедельника. При этом пик наводнения, по их мнению, должен случиться в воскресенье.
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