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Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения

Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Погодный апокалипсис: в Чехии эвакуируют тысячи людей из-за наводнения

В Чехии в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях из-за обильных, затяжных дождей и разлива рек объявили режим чрезвычайной ситуации, власти готовят к эвакуации... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T17:36

2024-09-14T17:36

2024-09-14T17:36

чехия

погода

эвакуация

наводнение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Чехии в Моравско-Силезском и Оломоуцком краях из-за обильных, затяжных дождей и разлива рек объявили режим чрезвычайной ситуации, власти готовят к эвакуации тысячи людей, сообщило в субботу издание Idnes.По данным издания, уже задействованы в работах по установке защитных сооружений и помощи жителям в эвакуации из опасных районов все 100 тысяч выделенных для этого работников пожарной охраны. Они же заняты расчисткой тех участков железных и шоссейных дорог, которые от ветра и подмокшей земли оказались заваленными упавшими деревьями или большими ветвями. Несмотря на оперативные действия пожарных, все-таки произошла задержка нескольких пассажирских поездов. Один поезд наехал на упавшее дерево, но из-за его небольшой скорости ситуация обошлась без жертв.Пожарные также помогают работникам энергокомпаний приводить в порядок нарушенную из-за падающих деревьев работу электросетей. Тем не менее, на 15.00 (16.00 мск) около 50 тысяч семей остаются без света.В случае необходимости власти республики готовы задействовать военнослужащих на помощь жителям в процессе эвакуации.В Праге закрыт доступ в некоторые зоны отдыха, прилегающие непосредственно к реке Влтаве. Приняты все необходимые меры для предотвращения затопления станций метро. На ближайшие дни отменены все массовые мероприятия на открытом пространстве. Также перенесены на более поздние сроки матчи очередного тура футбольного первенства страны. Немалое внимание пражские власти уделили животным местного зоопарка, одного из крупнейших в Европе. Во время наводнения 2002 года стихия унесла жизни 134 животных, включая слонов.Как крымчанка за месяц пережила два наводнения - в Крыму и в Германии >>В субботу вечером состоится заседание центрального кризисного штаба МВД, после которого первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан проинформирует сограждан о развитии погодной ситуации в стране и мерах, принимаемых местными властями.Днем ранее премьер Петр Фиала заявил журналистам, что необходимо готовиться к самым наихудшим вариантам развития погодной ситуации. По прогнозам метеорологов, обильные дожди будут непрерывно продолжаться с субботы до вечера понедельника. При этом пик наводнения, по их мнению, должен случиться в воскресенье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, погода, эвакуация, наводнение, происшествия, общество, новости, в мире