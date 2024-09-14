https://crimea.ria.ru/20240914/podrostok-v-shkole-khabarovska-vystrelil-iz-signalnoy-raketnitsy-1140345839.html
Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы
Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы - РИА Новости Крым, 14.09.2024
Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы
Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник, заведено дело о хулиганстве, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю... РИА Новости Крым, 14.09.2024
2024-09-14T15:18
2024-09-14T15:18
2024-09-14T15:21
хабаровск
происшествия
школа
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник, заведено дело о хулиганстве, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.Уточняется, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.Следственным отделом по Центральному району Хабаровска возбуждено уголовное дело в отношении подростка по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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хабаровск, происшествия, школа, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы
Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы - пострадал его сверстник
15:18 14.09.2024 (обновлено: 15:21 14.09.2024)