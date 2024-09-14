https://crimea.ria.ru/20240914/podrostok-v-shkole-khabarovska-vystrelil-iz-signalnoy-raketnitsy-1140345839.html

Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы

Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы

Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник, заведено дело о хулиганстве, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T15:18

2024-09-14T15:18

2024-09-14T15:21

хабаровск

происшествия

школа

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Подросток в школе Хабаровска выстрелил из сигнальной ракетницы, пострадал его сверстник, заведено дело о хулиганстве, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.Уточняется, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.Следственным отделом по Центральному району Хабаровска возбуждено уголовное дело в отношении подростка по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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хабаровск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия, школа, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)