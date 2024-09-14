https://crimea.ria.ru/20240914/terakty-vsu-i-naznacheniya-posle-vyborov-v-krymu-top-novostey-nedeli-1140329771.html

Теракты ВСУ и назначения после выборов в Крыму: топ новостей недели

Теракты ВСУ и назначения после выборов в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 14.09.2024

Теракты ВСУ и назначения после выборов в Крыму: топ новостей недели

На этой неделе на Западе обсуждали тему ударов дальнобойным оружием вглубь территорий РФ, а в России предупреждали о последствиях. ВСУ совершали массированные... РИА Новости Крым, 14.09.2024

2024-09-14T18:15

2024-09-14T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На этой неделе на Западе обсуждали тему ударов дальнобойным оружием вглубь территорий РФ, а в России предупреждали о последствиях. ВСУ совершали массированные удары и теракты в регионах РФ, и пытались захватить российскую самоподъемную буровую установку "Крым-2". На Украине устраивали так называемый саммит "Крымской платформы", а в Турции не признавали российскую принадлежность Крыма. В российских регионах подводили итоги выборов и делали назначения. В Роспотребнадзоре следили за ситуацией с новым китайским вирусом, а в Крыму патенотовали уникальны косметический крем.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.Удары вглубь РФ10 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о намерении президента США Джо Байдена обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон. Запад, скорее всего, уже принял такое решение, ответы на такие удары будут жесткими, прокомментировал тему официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Позже президент России Владимир Путин заявил, что такое решение равноценно прямому участию стран НАТО в войне в РФ и пообещал соответствующие последствия. В Кремле убеждены, что слова Путина достигли адресата.Теракты и диверсии ВСУ10 сентября силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на девять регионов России. В течение ночи над Московской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской Воронежской, Липецкой Орловской областями были уничтожены и перехвачены 144 дрона ВСУ. Часть беспилотников врезалась в многоэтажки в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате погибла 46-летняя женщина, еще трое человек получили ранения. Жителей пяти домов эвакуировали. Возбуждено дело о теракте.11 сентября в Новооскольском городском округе Белгородской области из-за вмешательства посторонних в работу ж/д транспорта с рельсов сошел пустой грузовой состав и локомотив. Никто не пострадал. По данному факту также открыто дело о теракте.В Крыму силовики пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры, который планировал осуществить 51-летний севастополец. А российские военнослужащие сорвали попытку ВСУ захватить российскую самоподъемную буровую установку "Крым-2", расположенную в акватории Черного моря. Инцидент произошел в ночь на среду. Для осуществления атаки Киев направил спецподразделения на 14 катерах - восемь уничтожены еще шесть ретировались."Крымская платформа" и слова Эрдогана11 сентября на Украине стартовал третий саммит "Крымской платформы", участие в котором приняли глава сената Чехии, премьеры Хорватии и Латвии, президент Литвы и представители других стран. Также в Киев прибыл Госсекретарь США Энтони Блинкен. Комментируя эту тему, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет завил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда и это отлично понимают как в Киеве, так и в Вашингтоне, а так называемый саммит "Крымской платформы" – всего лишь площадка для оправдания финансирования киевского режима.При этом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к саммиту "Крымской платформы" заявил о поддержке "территориальной целостности" Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что российские регионы не будут обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией.Выборы и назначения в КрымуВыборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября - итоговая явка составила 47,61% . Жители Севастополя выбирали членов Заксобрания - явка достигла 48%. В целом по России на выборах разных уровней проголосовали 47% избирателей.12 сентября на первой сессии крымского парламента были назначены председатель Госсовета - им вновь стал Владимир Константинов, главой Крыма депутаты Государственного совета Крыма избрали Сергея Аксенова.На посты первых заместителей председателя высшего законодательного органа республики депутаты назначили Сергея Цекова и Андрея Козырева. Заместителями председателя Госсовета избраны Наталья Звензек, Алла Пономаренко и Айдер Типпа, которого ранее Сергей Аксенов освободил от должности председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений РК.Сенаторами от Крыма стали Герой России Юрий Нимченко и гроссмейстер Сергей Карякин.Дело на экс-мнистраЭкс-главе МЧС Крыма Сергею Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы. Его подозревают в нарушении требований по защите государственной тайны и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. На этой неделе суд арестовал Садаклиева на два месяца.Новый вирус из КитаяВ Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Согласно исследованиями, которые были проведены китайскими учеными, новый ортонайровирус (Wetland virus (WELV)) обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных. При этом впервые информация о новом вирусе появилась в 2019 году: тогда СМИ сообщали, что он был обнаружен у человека, которого укусил клещ в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована.Крем из черного тминаВ Крыму запатентован уникальный косметический крем из черного тмина, который разработала молодая ученая из Симферополя Мария Ахрамеева. Ей удалось выделить из семян черного тмина жирное масло, эфирное и гидролат, и все это соединить в одном продукте. Патент защищает технологию и рецептуру, разработанную талантливой крымчанкой. Он был подан в рамках гранта при поддержке Фонда содействия инновациям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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