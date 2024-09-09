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В России завершен процесс голосования – явка составила 47% - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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В России завершен процесс голосования – явка составила 47%
В России завершен процесс голосования – явка составила 47% - РИА Новости Крым, 09.09.2024
В России завершен процесс голосования – явка составила 47%
Голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%. Об этом сообщает в понедельник Центризбирком России. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T16:10
2024-09-09T16:10
единый день голосования - 2024
выборы
россия
общество
центральная избирательная комиссия россии (цик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%. Об этом сообщает в понедельник Центризбирком России.По данным ЦИК, на текущий момент избраны почти 35 тысяч кандидатов от 15 партий из 20, сумевших зарегистрировать своих кандидатов.На выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по состоянию на 18:00 заключительного дня проголосовали более 656 тысяч избирателей, явка составила 44,5%, сообщал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев. На выборах в Законодательное собрание Севастополя по состоянию на 15 часов воскресенья проголосовали 47,93% избирателей, приводил данные Севгоризбирком.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборахВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – КонстантиновВ Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
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единый день голосования - 2024, выборы, россия, общество, центральная избирательная комиссия россии (цик)
В России завершен процесс голосования – явка составила 47%

В выборах приняли участие 27 миллионов россиян – ЦИК

16:10 09.09.2024
 
© ЦИК РоссииЦИК
ЦИК
© ЦИК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%. Об этом сообщает в понедельник Центризбирком России.

"Голосование завершено, в нем приняли участие более 27 миллионов избирателей – 47% от общего числа граждан, обладающих на этих выборах активным избирательным правом. Для сведения: средняя явка в 2023 году – 45,65%, в 2022 – 35%", – сказано в официальном Telegram-канале Центризбиркома.

По данным ЦИК, на текущий момент избраны почти 35 тысяч кандидатов от 15 партий из 20, сумевших зарегистрировать своих кандидатов.
На выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по состоянию на 18:00 заключительного дня проголосовали более 656 тысяч избирателей, явка составила 44,5%, сообщал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев. На выборах в Законодательное собрание Севастополя по состоянию на 15 часов воскресенья проголосовали 47,93% избирателей, приводил данные Севгоризбирком.
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Единый день голосования - 2024ВыборыРоссияОбществоЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)
 
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