https://crimea.ria.ru/20240909/v-rossii-zavershen-protsess-golosovaniya--yavka-sostavila-47-1140235071.html

В России завершен процесс голосования – явка составила 47%

В России завершен процесс голосования – явка составила 47% - РИА Новости Крым, 09.09.2024

В России завершен процесс голосования – явка составила 47%

Голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%. Об этом сообщает в понедельник Центризбирком России. РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T16:10

2024-09-09T16:10

2024-09-09T16:10

единый день голосования - 2024

выборы

россия

общество

центральная избирательная комиссия россии (цик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%. Об этом сообщает в понедельник Центризбирком России.По данным ЦИК, на текущий момент избраны почти 35 тысяч кандидатов от 15 партий из 20, сумевших зарегистрировать своих кандидатов.На выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по состоянию на 18:00 заключительного дня проголосовали более 656 тысяч избирателей, явка составила 44,5%, сообщал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев. На выборах в Законодательное собрание Севастополя по состоянию на 15 часов воскресенья проголосовали 47,93% избирателей, приводил данные Севгоризбирком.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборахВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – КонстантиновВ Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии

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единый день голосования - 2024, выборы, россия, общество, центральная избирательная комиссия россии (цик)