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Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48% - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%
Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48% - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%
В третий, завершающий день голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя по состоянию на 15 часов проголосовали уже 47,93% избирателей. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T16:50
2024-09-08T16:51
выборы
выборы в крыму и севастополе
единый день голосования - 2024
севастополь
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В третий, завершающий день голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя по состоянию на 15 часов проголосовали уже 47,93% избирателей. Об этом сообщает Севгоризбирком.Уточняется, что за ходом голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от избирательных объединений, кандидатов, общественной палаты города.Как сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малыше, в Крыму на выборах депутатов парламента республики и местных советов по состоянию на 15:00 8 сентября проголосовали более 608 тысяч избирателей, что составляет 41,27%.Читайте также на РИА Новости Крым:Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревогиСпециальные избирательные участки открылись в больнице СимферополяВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках
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выборы, выборы в крыму и севастополе, единый день голосования - 2024, севастополь, крым, новости крыма
Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%

Явка избирателей на выборах в Севастополе на 15:00 составила почти 48% - Севгоризбирком

16:50 08.09.2024 (обновлено: 16:51 08.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму 6 сентября 2024 года
Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В третий, завершающий день голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя по состоянию на 15 часов проголосовали уже 47,93% избирателей. Об этом сообщает Севгоризбирком.
"По состоянию на 15 часов 8 сентября 2024 года проголосовали 47,93% севастопольцев (157 446 человек)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за ходом голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от избирательных объединений, кандидатов, общественной палаты города.
Как сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малыше, в Крыму на выборах депутатов парламента республики и местных советов по состоянию на 15:00 8 сентября проголосовали более 608 тысяч избирателей, что составляет 41,27%.
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