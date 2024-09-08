https://crimea.ria.ru/20240908/yavka-na-vyborakh-v-sevastopole-pochti-sostavila-pochti-48-1140214524.html

Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%

Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48% - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Явка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%

В третий, завершающий день голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя по состоянию на 15 часов проголосовали уже 47,93% избирателей. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T16:50

2024-09-08T16:50

2024-09-08T16:51

выборы

выборы в крыму и севастополе

единый день голосования - 2024

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В третий, завершающий день голосования на выборах в Законодательное собрание Севастополя по состоянию на 15 часов проголосовали уже 47,93% избирателей. Об этом сообщает Севгоризбирком.Уточняется, что за ходом голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от избирательных объединений, кандидатов, общественной палаты города.Как сообщил журналистам председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малыше, в Крыму на выборах депутатов парламента республики и местных советов по состоянию на 15:00 8 сентября проголосовали более 608 тысяч избирателей, что составляет 41,27%.Читайте также на РИА Новости Крым:Участки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревогиСпециальные избирательные участки открылись в больнице СимферополяВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участках

севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы в крыму и севастополе, единый день голосования - 2024, севастополь, крым, новости крыма