https://crimea.ria.ru/20240908/v-krymu-na-vyborakh-progolosovali-445-izbirateley-1140218597.html
В Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателей
В Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателей - РИА Новости Крым, 08.09.2024
В Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателей
На выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по состоянию на 18:00 заключительного дня проголосовали более 656 тысяч избирателей, явка составила... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T20:38
2024-09-08T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. На выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по состоянию на 18:00 заключительного дня проголосовали более 656 тысяч избирателей, явка составила 44,5%. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Все участки закрылись в 20:00, комиссии приступили к подсчету голосов. Итоговые протоколы в сопровождении правоохранителей доставят в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Перед тем, как протоколы подпишут, будут рассмотрены все жалобы и заявления, если таковые имеются на том или ином участке, добавил Малышев. Территориальные комиссии в свою очередь должны будут установить итоги голосования и результаты выборов по одномандатным округам, составив соответствующие протоколы. Избирком Крыма огласит итоги выборов, когда поступят протоколы от всех ТИКов.Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателейУчастки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревогиВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участкахЕдиный день голосования-2024: как и кого избирают
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единый день голосования, единый день голосования - 2024, выборы, выборы в крыму и севастополе, крым, новости крыма, михаил малышев, избирком крыма
В Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателей
Явка на выборах в Крыму на 18:00 составила 44,5% - Избирком
20:38 08.09.2024 (обновлено: 20:50 08.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. На выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по состоянию на 18:00 заключительного дня проголосовали более 656 тысяч избирателей, явка составила 44,5%. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
"По состоянию на 18:00 сегодняшнего дня на выборах депутатов Государственного совета проголосовали 656 510 избирателей, что составляет 44,51%", - сказал он.
Все участки закрылись в 20:00, комиссии приступили к подсчету голосов. Итоговые протоколы в сопровождении правоохранителей доставят в соответствующие территориальные избирательные комиссии.
Перед тем, как протоколы подпишут, будут рассмотрены все жалобы и заявления, если таковые имеются на том или ином участке, добавил Малышев.
Территориальные комиссии в свою очередь должны будут установить итоги голосования и результаты выборов по одномандатным округам, составив соответствующие протоколы.
Избирком Крыма огласит итоги выборов, когда поступят протоколы от всех ТИКов.
"Выборы однозначно состоялись. Все прошло в нормальной обстановке. Никаких срывов процесса голосования, в том числе по причине поступавших ложных угроз о минировании участков, не допущено", - подытожил глава Избиркома Крыма.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании
избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.
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