https://crimea.ria.ru/20240908/v-krymu-na-vyborakh-progolosovali-445-izbirateley-1140218597.html

В Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателей

В Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателей - РИА Новости Крым, 08.09.2024

В Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателей

На выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по состоянию на 18:00 заключительного дня проголосовали более 656 тысяч избирателей, явка составила... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T20:38

2024-09-08T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. На выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по состоянию на 18:00 заключительного дня проголосовали более 656 тысяч избирателей, явка составила 44,5%. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Все участки закрылись в 20:00, комиссии приступили к подсчету голосов. Итоговые протоколы в сопровождении правоохранителей доставят в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Перед тем, как протоколы подпишут, будут рассмотрены все жалобы и заявления, если таковые имеются на том или ином участке, добавил Малышев. Территориальные комиссии в свою очередь должны будут установить итоги голосования и результаты выборов по одномандатным округам, составив соответствующие протоколы. Избирком Крыма огласит итоги выборов, когда поступят протоколы от всех ТИКов.Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателейУчастки в Севастополе подготовили на случай воздушной тревогиВ Петербурге около 30 человек отравились едой на избирательных участкахЕдиный день голосования-2024: как и кого избирают

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