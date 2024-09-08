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В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателей
В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателей - РИА Новости Крым, 08.09.2024
В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателей
Явка на выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по итогам двух дней голосования составила 33,83%, проголосовали более 498 тысяч крымчан. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T08:36
2024-09-08T08:36
2024-09-08T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Явка на выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по итогам двух дней голосования составила 33,83%, проголосовали более 498 тысяч крымчан. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Малышев отметил, что на данный момент явка в Крыму превысила показатель местных выборов 2019 года, когда общий результат составил 33%. В течение двух дней голосования в избирательных комиссии Крыма поступили 17 обращений о нарушениях избирательного законодательства, добавил Малышев. По всем обращениям проведена проверка, факты нарушений не подтвердились.Глава Избиркома Крыма добавил, что в ходе второго дня голосования телефонных звонков и сообщений по электронной почте о якобы минировании участков не поступало.
https://crimea.ria.ru/20240906/edinyy-den-golosovaniya-2024-kogda-sostoitsya-i-kogo-izbirayut-1140150966.html
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единый день голосования - 2024, выборы в крыму и севастополе, крым, новости крыма, общество, избирательная комиссия республики крым, михаил малышев
В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателей
Явка на выборах в Крыму за два дня составила около 34% избирателей - Избирком
08:36 08.09.2024 (обновлено: 08:49 08.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Явка на выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по итогам двух дней голосования составила 33,83%, проголосовали более 498 тысяч крымчан. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
"По состоянию на 20:00 7 сентября в Республике Крым проголосовали 498 779 избирателей, что составляет 33,83%", - сказал глава Избиркома РК.
Малышев отметил, что на данный момент явка в Крыму превысила показатель местных выборов 2019 года, когда общий результат составил 33%.
В течение двух дней голосования в избирательных комиссии Крыма поступили 17 обращений о нарушениях избирательного законодательства, добавил Малышев. По всем обращениям проведена проверка, факты нарушений не подтвердились.
Глава Избиркома Крыма добавил, что в ходе второго дня голосования телефонных звонков и сообщений по электронной почте о якобы минировании участков не поступало.
"Видимо, организаторы этих сообщений поняли бесполезность подобных действий, и вчерашний день у нас прошел абсолютно спокойно и в этой части", - сказал он.