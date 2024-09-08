https://crimea.ria.ru/20240908/v-krymu-na-vyborakh-za-dva-dnya-progolosovali-pochti-34-izbirateley-1140208518.html

В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателей

В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателей - РИА Новости Крым, 08.09.2024

В Крыму на выборах за два дня проголосовали почти 34% избирателей

Явка на выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по итогам двух дней голосования составила 33,83%, проголосовали более 498 тысяч крымчан. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T08:36

2024-09-08T08:36

2024-09-08T08:49

единый день голосования - 2024

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михаил малышев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Явка на выборах депутатов парламента Крыма и местных советов по итогам двух дней голосования составила 33,83%, проголосовали более 498 тысяч крымчан. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Малышев отметил, что на данный момент явка в Крыму превысила показатель местных выборов 2019 года, когда общий результат составил 33%. В течение двух дней голосования в избирательных комиссии Крыма поступили 17 обращений о нарушениях избирательного законодательства, добавил Малышев. По всем обращениям проведена проверка, факты нарушений не подтвердились.Глава Избиркома Крыма добавил, что в ходе второго дня голосования телефонных звонков и сообщений по электронной почте о якобы минировании участков не поступало.

https://crimea.ria.ru/20240906/edinyy-den-golosovaniya-2024-kogda-sostoitsya-i-kogo-izbirayut-1140150966.html

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единый день голосования - 2024, выборы в крыму и севастополе, крым, новости крыма, общество, избирательная комиссия республики крым, михаил малышев