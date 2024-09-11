https://crimea.ria.ru/20240911/gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-belgorodskoy-oblasti-1140267480.html

Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области

Грузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом в среду утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T06:26

2024-09-11T06:26

2024-09-11T06:32

белгородская область

происшествия

поезд

российские железные дороги (ржд)

новости

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110035/76/1100357642_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_7e90e4353540e60dc5f07b2aba3da370.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Грузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом в среду утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава области отметил, что в связи с инцидентом пассажирские поезда, которые следуют через этот участок путей, отправлены в объезд. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.В августе в Оренбургской области на станции Меновой двор под Оренбургом сошел с рельсов поезд с пустыми грузовыми вагонами. В результате происшествия разрушено двухэтажное здание станции. Предварительная причина случившегося - неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна или самого состава.Читайте также на РИА Новости Крым:В Самарской области сошел с рельсов поездРост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетовУмер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, поезд, российские железные дороги (ржд), новости, вячеслав гладков