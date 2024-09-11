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Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области
Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области
Грузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом в среду утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T06:26
2024-09-11T06:32
белгородская область
происшествия
поезд
российские железные дороги (ржд)
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Грузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом в среду утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава области отметил, что в связи с инцидентом пассажирские поезда, которые следуют через этот участок путей, отправлены в объезд. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.В августе в Оренбургской области на станции Меновой двор под Оренбургом сошел с рельсов поезд с пустыми грузовыми вагонами. В результате происшествия разрушено двухэтажное здание станции. Предварительная причина случившегося - неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна или самого состава.Читайте также на РИА Новости Крым:В Самарской области сошел с рельсов поездРост спроса на ж/д поездки в Крым – за лето добавлено 2,6 млн билетовУмер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, поезд, российские железные дороги (ржд), новости, вячеслав гладков
Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области

В Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов - Гладков

06:26 11.09.2024 (обновлено: 06:32 11.09.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖелезная дорога.
Железная дорога. - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Грузовой состав сошел с рельсов в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом в среду утром сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.
Глава области отметил, что в связи с инцидентом пассажирские поезда, которые следуют через этот участок путей, отправлены в объезд.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте.
В августе в Оренбургской области на станции Меновой двор под Оренбургом сошел с рельсов поезд с пустыми грузовыми вагонами. В результате происшествия разрушено двухэтажное здание станции. Предварительная причина случившегося - неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна или самого состава.
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Белгородская областьПроисшествияПоездРоссийские железные дороги (РЖД)НовостиВячеслав Гладков
 
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