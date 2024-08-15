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Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбурге – что известно
Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбурге – что известно - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбурге – что известно
В Оренбурге на станции Меновой двор сошел с рельсов грузовой поезд. Вагоны врезались в здание станции. Об этом сообщает Telegram-канал Уральской транспортной... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T17:26
2024-08-15T17:26
2024-08-15T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В Оренбурге на станции Меновой двор сошел с рельсов грузовой поезд. Вагоны врезались в здание станции. Об этом сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.На расписание движения других поездов происшествие не повлияло, пострадавших нет, уточняют в ведомстве. Причины ЧП на данный момент устанавливаются."Уральской транспортной прокуратурой в Оренбургском транспортном районе организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - добавляют в надзорном ведомстве.14 августа аналогичное происшествие случилось в Самарской области на станции Жигулевское море. С рельсов сошли пять вагонов, из них три опрокинулись набок. В конце июля серьезная авария на железной дороге произошла в Волгоградской области. В результате пострадали десятки людей, 11 пассажирских поездов следовали с задержками.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области - что известноГруппа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поездеСтала известна причина крупной аварии на железной дороге в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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оренбург, оренбургская область, происшествия, поезд, железная дорога, новости, транспорт, логистика
Грузовой поезд сошел с рельсов в Оренбурге – что известно
В Оренбурге сошел с рельсов грузовой поезд и разрушил здание станции