https://crimea.ria.ru/20240729/deti-iz-sochi-ekhali-iz-kazani-v-poterpevshem-krushenie-poezde-1139206717.html

Группа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поезде

Группа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поезде - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Группа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поезде

Дети из Сочи, участвовавшие в конкурсе, возвращались из Казани на поезде, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом, они живы, но сильно напуганы,... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T16:10

2024-07-29T16:10

2024-07-29T16:35

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

происшествия

новости

казань

сочи

адлер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Дети из Сочи, участвовавшие в конкурсе, возвращались из Казани на поезде, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом, они живы, но сильно напуганы, сообщили РИА Новости в администрации города.Она отметила, что дети находятся под присмотром руководителя группы.Как написал в своем ТГ-канале мэр Сочи Андрей Прошунин, власти уже связались с руководителем и получили подтверждение, что с детьми все в порядке. Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области в понедельник в 12:35, на перегоне Гремячая — Котельниково.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-АдлерВодитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД

казань

сочи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, происшествия, новости, казань, сочи, адлер