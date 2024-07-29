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Группа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поезде - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Группа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поезде
Группа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поезде - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Группа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поезде
Дети из Сочи, участвовавшие в конкурсе, возвращались из Казани на поезде, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом, они живы, но сильно напуганы,... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T16:10
2024-07-29T16:35
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
происшествия
новости
казань
сочи
адлер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Дети из Сочи, участвовавшие в конкурсе, возвращались из Казани на поезде, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом, они живы, но сильно напуганы, сообщили РИА Новости в администрации города.Она отметила, что дети находятся под присмотром руководителя группы.Как написал в своем ТГ-канале мэр Сочи Андрей Прошунин, власти уже связались с руководителем и получили подтверждение, что с детьми все в порядке. Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке &gt;&gt;Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области в понедельник в 12:35, на перегоне Гремячая — Котельниково.Читайте также на РИА Новости Крым:Уголовное дело возбуждено по факту крушения поезда под ВолгоградомДва вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-АдлерВодитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" госпитализирован – МВД
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, происшествия, новости, казань, сочи, адлер
Группа детей из Сочи ехала с конкурса в потерпевшем крушение поезде

Дети из Сочи возвращались с конкурса на потерпевшем крушение поезде

16:10 29.07.2024 (обновлено: 16:35 29.07.2024)
 
© Администрация Котельниковского района / Перейти в фотобанкЧП на железной дороге в Волгоградской области
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
© Администрация Котельниковского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Дети из Сочи, участвовавшие в конкурсе, возвращались из Казани на поезде, вагоны которого сошли с рельсов под Волгоградом, они живы, но сильно напуганы, сообщили РИА Новости в администрации города.

"Руководитель студии, она с ними ездила, они (дети - ред.) возвращались обратно, с этого конкурса… руководитель группы ответила, что дети все живы, здоровы, единственное - очень сильно напуганы. Их эвакуировали", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что дети находятся под присмотром руководителя группы.
Как написал в своем ТГ-канале мэр Сочи Андрей Прошунин, власти уже связались с руководителем и получили подтверждение, что с детьми все в порядке.
"Их эвакуировали с места аварии и разместили в помещении детского сада в городе Котельниково. Остаемся на связи, чтобы в случае необходимости помочь сочинцам добраться домой", - говорится в сообщении.
Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>
Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области в понедельник в 12:35, на перегоне Гремячая — Котельниково.
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Крушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиПроисшествияНовостиКазаньСочиАдлер
 
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