https://crimea.ria.ru/20240729/dva-vertoleta-mchs-gotovy-k-vyletu-na-mesto-avarii-s-poezdom-kazan-adler-1139199176.html

Два вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер

Два вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Два вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер

На месте аварии с пассажирским поездом Казань – Адлер в Волгоградской области работают более 300 специалистов МЧС, к вылету готовы два ведомственных вертолета... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T13:47

2024-07-29T13:47

2024-07-29T15:04

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

российские железные дороги (ржд)

происшествия

волгоградская область

адлер

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/19/1118867117_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fea926163facef9eca5cdae8a51dd985.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. На месте аварии с пассажирским поездом Казань – Адлер в Волгоградской области работают более 300 специалистов МЧС, к вылету готовы два ведомственных вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в четырех километрах от станции Котельниково. Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>Водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд, где столкнулся с поездом. В результате восемь вагонов сошли с рельсов. Пострадавших эвакуируют, их количество пока неизвестно. Движение поездов на участке приостановлено.

https://crimea.ria.ru/20240729/voditel-stolknuvshegosya-s-poezdom-kamaza-gospitalizirovan--mvd-1139198717.html

волгоградская область

адлер

казань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, российские железные дороги (ржд), происшествия, волгоградская область, адлер, казань