https://crimea.ria.ru/20240729/dva-vertoleta-mchs-gotovy-k-vyletu-na-mesto-avarii-s-poezdom-kazan-adler-1139199176.html
Два вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
Два вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Два вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
На месте аварии с пассажирским поездом Казань – Адлер в Волгоградской области работают более 300 специалистов МЧС, к вылету готовы два ведомственных вертолета... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T13:47
2024-07-29T13:47
2024-07-29T15:04
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
российские железные дороги (ржд)
происшествия
волгоградская область
адлер
казань
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. На месте аварии с пассажирским поездом Казань – Адлер в Волгоградской области работают более 300 специалистов МЧС, к вылету готовы два ведомственных вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Авария с пассажирским составом, следовавшим из Казани в Адлер, произошла в четырех километрах от станции Котельниково. Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>Водитель "КамАЗа" выехал на ж/д переезд, где столкнулся с поездом. В результате восемь вагонов сошли с рельсов. Пострадавших эвакуируют, их количество пока неизвестно. Движение поездов на участке приостановлено.
https://crimea.ria.ru/20240729/voditel-stolknuvshegosya-s-poezdom-kamaza-gospitalizirovan--mvd-1139198717.html
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, российские железные дороги (ржд), происшествия, волгоградская область, адлер, казань
Два вертолета МЧС готовы к вылету на место аварии с поездом Казань-Адлер
Два вертолета Ми-8 МЧС подготовлены к вылету на место аварии с поездом под Волгоградом
13:47 29.07.2024 (обновлено: 15:04 29.07.2024)