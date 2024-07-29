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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области - что известно
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области - что известно - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области - что известно
Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T13:22
2024-07-29T13:22
2024-07-29T15:04
поезд
российские железные дороги (ржд)
новости
волгоградская область
казань
адлер
происшествия
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщили в РЖД. ЧП произошло в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области.Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы, медики, вызваны восстановительные поезда. Движение поездов на участке приостановлено.Все о крушении пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской области читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240626/devyat-vagonov-poezda-vorkuta--novorossiysk-soshli-s-relsov-v-komi-1138386742.html
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поезд, российские железные дороги (ржд), новости, волгоградская область, казань, адлер, происшествия, крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области - что известно
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
13:22 29.07.2024 (обновлено: 15:04 29.07.2024)