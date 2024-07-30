https://crimea.ria.ru/20240730/bolee-10-poezdov-sleduyut-s-zaderzhkami-posle-chp-pod-volgogradom-1139219265.html

Более 10 поездов следуют с задержками после ЧП под Волгоградом

Более 10 поездов следуют с задержками после ЧП под Волгоградом - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Более 10 поездов следуют с задержками после ЧП под Волгоградом

После аварии на железной дороге в Волгоградской области с задержками следуют 11 пассажирских поездов, движение в районе ЧП осуществляется по одному пути в... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T09:50

2024-07-30T09:50

2024-07-30T09:50

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

происшествия

российские железные дороги (ржд)

новости

железная дорога

волгоградская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. После аварии на железной дороге в Волгоградской области с задержками следуют 11 пассажирских поездов, движение в районе ЧП осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД."В настоящее время на перегоне Гремячая – Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.Пассажиры попавшего в аварию поезда №491 Казань – Адлер продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах этого же поезда, еще 422 человека следуют в резервном составе. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно.Как уточнили в РЖД, 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях."Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и полного восстановления движения на перегоне Гремячая – Котельниково", - добавили в пресс-службе.В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. По уточненной информации Росжелдора, по состоянию на вечер понедельника 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала.По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Все о крушении поезда Казань – Адлер в Волгоградской области собрали здесь>>

волгоградская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, происшествия, российские железные дороги (ржд), новости, железная дорога, волгоградская область