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Более 10 поездов следуют с задержками после ЧП под Волгоградом - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Более 10 поездов следуют с задержками после ЧП под Волгоградом
Более 10 поездов следуют с задержками после ЧП под Волгоградом - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Более 10 поездов следуют с задержками после ЧП под Волгоградом
После аварии на железной дороге в Волгоградской области с задержками следуют 11 пассажирских поездов, движение в районе ЧП осуществляется по одному пути в... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T09:50
2024-07-30T09:50
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
происшествия
российские железные дороги (ржд)
новости
железная дорога
волгоградская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. После аварии на железной дороге в Волгоградской области с задержками следуют 11 пассажирских поездов, движение в районе ЧП осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД."В настоящее время на перегоне Гремячая – Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.Пассажиры попавшего в аварию поезда №491 Казань – Адлер продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах этого же поезда, еще 422 человека следуют в резервном составе. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно.Как уточнили в РЖД, 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях."Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и полного восстановления движения на перегоне Гремячая – Котельниково", - добавили в пресс-службе.В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. По уточненной информации Росжелдора, по состоянию на вечер понедельника 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала.По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).Все о крушении поезда Казань – Адлер в Волгоградской области собрали здесь&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, происшествия, российские железные дороги (ржд), новости, железная дорога, волгоградская область
Более 10 поездов следуют с задержками после ЧП под Волгоградом

После ЧП на железной дороге под Волгоградом 11 поездов следуют с задержками

09:50 30.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор на станции Боголюбово Владимирской области
Железнодорожный светофор на станции Боголюбово Владимирской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. После аварии на железной дороге в Волгоградской области с задержками следуют 11 пассажирских поездов, движение в районе ЧП осуществляется по одному пути в реверсивном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.
"В настоящее время на перегоне Гремячая – Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.
С задержками следуют пассажирские поезда: Челябинск – Новороссийск, Пермь – Имеретинский Курорт, Саратов – Имеретинский Курорт, Новокузнецк – Кисловодск, Красноярск – Адлер, Тында – Анапа, Нижневартовск – Адлер, Имеретинский Курорт – Пермь, Казань – Новороссийск, Новороссийск – Казань, Адлер – Новокузнецк
Пассажиры попавшего в аварию поезда №491 Казань – Адлер продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах этого же поезда, еще 422 человека следуют в резервном составе. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно.
Как уточнили в РЖД, 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях.
"Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и полного восстановления движения на перегоне Гремячая – Котельниково", - добавили в пресс-службе.
В понедельник в 12.35 пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, сошел с рельсов в Волгоградской области. Авария случилась на перегоне Гремячая — Котельниково. Ее причиной стало столкновение состава с грузовиком "КамАЗ", который грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.
В результате крушения поезда, в котором ехали более 800 человек, жертв нет. По уточненной информации Росжелдора, по состоянию на вечер понедельника 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Все о крушении поезда Казань – Адлер в Волгоградской области собрали здесь>>
 
Крушение пассажирского поезда "Казань-Адлер" в Волгоградской областиПроисшествияРоссийские железные дороги (РЖД)НовостиЖелезная дорогаВолгоградская область
 
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