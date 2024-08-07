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Умер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом
Умер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Умер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом
Водитель "КамАЗа", столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области 29 июля, умер в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T09:45
2024-08-07T09:45
2024-08-07T09:45
крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области
волгоградская область
происшествия
железная дорога
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Водитель "КамАЗа", столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области 29 июля, умер в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком "КамАЗ" в Волгоградской области на перегоне Гремячая – Котельниково 29 июля в 12.35. С рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись.Причиной аварии стало то, что водитель грузовика грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.В составе ехали более 800 человек. Порядка 140 пассажиров и сотрудников поезда получили ушибы и ссадины, 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек были госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала, которого поместили в реанимацию.По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоградская область, происшествия, железная дорога, новости
Умер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом
Водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" в Волгоградской области скончался в больнице