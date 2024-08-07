https://crimea.ria.ru/20240807/umer-voditel-stolknuvshegosya-s-poezdom-kamaza-pod-volgogradom-1139422085.html

Умер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом

Умер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Умер водитель столкнувшегося с поездом "КамАЗа" под Волгоградом

Водитель "КамАЗа", столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области 29 июля, умер в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T09:45

2024-08-07T09:45

2024-08-07T09:45

крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области

волгоградская область

происшествия

железная дорога

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Водитель "КамАЗа", столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области 29 июля, умер в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, столкнулся с грузовиком "КамАЗ" в Волгоградской области на перегоне Гремячая – Котельниково 29 июля в 12.35. С рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись.Причиной аварии стало то, что водитель грузовика грубо нарушил правила движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации.В составе ехали более 800 человек. Порядка 140 пассажиров и сотрудников поезда получили ушибы и ссадины, 48 человек обратились за медицинской помощью. Из них 30 человек были госпитализированы, в том числе 24 пассажира, три проводника, два работника локомотивной бригады и водитель самосвала, которого поместили в реанимацию.По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Статья - 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

волгоградская область

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2024

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крушение пассажирского поезда "казань-адлер" в волгоградской области, волгоградская область, происшествия, железная дорога, новости