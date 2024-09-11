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В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина
В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина - РИА Новости Крым, 11.09.2024
В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина
В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина, который разработала молодая ученая из Симферополя Мария Ахрамеева. РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T20:56
2024-09-11T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина, который разработала молодая ученая из Симферополя Мария Ахрамеева.Два года назад сотрудница Лаборатории переработки и стандартизации эфиромасличного сырья селекционно-семеноводческого центра "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Мария Ахрамеева получила грант в размере 500 тысяч рублей на разработку косметического крема на основе продуктов переработки нигеллы посевной и нигеллы дамасской (уникальных селекционных сортов института). Ей удалось выделить из семян черного тмина жирное масло, эфирное и гидролат, и все это соединить в одном продукте.Прежде чем выдать патент, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в течение полугода рассматривала заявку и согласовывала ее с различными службами.Патент защищает технологию и рецептуру, разработанную талантливой крымчанкой. Он был подан в рамках гранта при поддержке Фонда содействия инновациям."Получение патента на изобретение подтверждает, что это нечто уникальное, что такого в мире больше нет. И для меня как для ученого это, безусловно, очень важно и необходимо", – признается Ахрамеева.В июле корреспонденты РИА Новости Крым побывали в лаборатории переработки и стандартизации эфиромасличного сырья селекционно-семеноводческого центра "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма", где работает Мария Ахрамеева и разузнали о технологии производства уникального омолаживающего крема для рук на основе продуктов переработки нигеллы посевной и нигеллы дамасской – культуры, известной в народе как черный тмин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заживляет в 5 раз быстрее: в России изобрели уникальный раствор для ранВ Крыму создают уникальный аппарат для обработки виноградниковОт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма
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новости крыма, крымская косметика, красота и здоровье, крым
В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина

Уникальный крем из черного тмина запатентован в Крыму

20:56 11.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрем из чёрного тмина
Крем из чёрного тмина - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина, который разработала молодая ученая из Симферополя Мария Ахрамеева.
Два года назад сотрудница Лаборатории переработки и стандартизации эфиромасличного сырья селекционно-семеноводческого центра "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Мария Ахрамеева получила грант в размере 500 тысяч рублей на разработку косметического крема на основе продуктов переработки нигеллы посевной и нигеллы дамасской (уникальных селекционных сортов института). Ей удалось выделить из семян черного тмина жирное масло, эфирное и гидролат, и все это соединить в одном продукте.
Прежде чем выдать патент, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в течение полугода рассматривала заявку и согласовывала ее с различными службами.

"Мы получили патент. Это подтверждение интеллектуальной собственности и интеллектуальной идентичности продукта, подтверждение того, что что раньше аналогичного не было. Заявка бы не прошла, если бы было что-то более-менее похожее", – сказала Ахрамеева в комментарии РИА Новости Крым.

Патент защищает технологию и рецептуру, разработанную талантливой крымчанкой. Он был подан в рамках гранта при поддержке Фонда содействия инновациям.
"Получение патента на изобретение подтверждает, что это нечто уникальное, что такого в мире больше нет. И для меня как для ученого это, безусловно, очень важно и необходимо", – признается Ахрамеева.
В июле корреспонденты РИА Новости Крым побывали в лаборатории переработки и стандартизации эфиромасличного сырья селекционно-семеноводческого центра "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма", где работает Мария Ахрамеева и разузнали о технологии производства уникального омолаживающего крема для рук на основе продуктов переработки нигеллы посевной и нигеллы дамасской – культуры, известной в народе как черный тмин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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