https://crimea.ria.ru/20240911/v-krymu-zapatentovan-unikalnyy-krem-iz-chernogo-tmina-1140285648.html

В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина

В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина - РИА Новости Крым, 11.09.2024

В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина

В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина, который разработала молодая ученая из Симферополя Мария Ахрамеева. РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T20:56

2024-09-11T20:56

2024-09-11T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму запатентован уникальный крем из черного тмина, который разработала молодая ученая из Симферополя Мария Ахрамеева.Два года назад сотрудница Лаборатории переработки и стандартизации эфиромасличного сырья селекционно-семеноводческого центра "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Мария Ахрамеева получила грант в размере 500 тысяч рублей на разработку косметического крема на основе продуктов переработки нигеллы посевной и нигеллы дамасской (уникальных селекционных сортов института). Ей удалось выделить из семян черного тмина жирное масло, эфирное и гидролат, и все это соединить в одном продукте.Прежде чем выдать патент, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в течение полугода рассматривала заявку и согласовывала ее с различными службами.Патент защищает технологию и рецептуру, разработанную талантливой крымчанкой. Он был подан в рамках гранта при поддержке Фонда содействия инновациям."Получение патента на изобретение подтверждает, что это нечто уникальное, что такого в мире больше нет. И для меня как для ученого это, безусловно, очень важно и необходимо", – признается Ахрамеева.В июле корреспонденты РИА Новости Крым побывали в лаборатории переработки и стандартизации эфиромасличного сырья селекционно-семеноводческого центра "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма", где работает Мария Ахрамеева и разузнали о технологии производства уникального омолаживающего крема для рук на основе продуктов переработки нигеллы посевной и нигеллы дамасской – культуры, известной в народе как черный тмин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заживляет в 5 раз быстрее: в России изобрели уникальный раствор для ранВ Крыму создают уникальный аппарат для обработки виноградниковОт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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