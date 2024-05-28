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Заживляет в 5 раз быстрее: в России изобрели уникальный раствор для ран
Заживляет в 5 раз быстрее: в России изобрели уникальный раствор для ран - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Заживляет в 5 раз быстрее: в России изобрели уникальный раствор для ран
Российские ученые изобрели растворы с уникальными заживляющими свойствами – рану не нужно предварительно обрабатывать и забинтовывать, пишет RT. РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T08:28
2024-05-28T08:28
2024-05-28T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские ученые изобрели растворы с уникальными заживляющими свойствами – рану не нужно предварительно обрабатывать и забинтовывать, пишет RT.Полифункциональные растворы в пять-шесть раз быстрее заживляют раны, при этом дополнительно обрабатывать поврежденную поверхность не нужно, отметили в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).Препараты уже испытаны на животных, получили соответствующее разрешение и зарегистрированы как эффективное ветеринарное средство."Испытания на людях (ими стали сами разработчики и их родные) показали быстрое заживление, обезболивание и кровеостановку", – объяснили ученые.Основной особенностью уникальных растворов является то, что после обработки ими раны она должна дышать, ее категорически нельзя закрывать, необходим доступ воздуха к поврежденной поверхности.Уникальный раствор эффективно заживляет не только рваные и стреляных раны, но также ожоги и мозоли.Образцы переданы на испытания в ВМА им. Кирова, институты Вишневского и Бурденко, дополнили в ВОИР.Раннее российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. Также крымские ученые продолжают разработки фитопрепарата, способного угнетать раковые клетки.В конце апреля также сообщалось, что первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева зарегистрирован в России. В ходе испытаний препарат показал высокий уровень эффективности и безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Отходы для жизни и здоровья: случайное изобретение ученого Огая из КрымаСильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирургаВ Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки
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новости, россия, здоровье, наука и технологии, медицина
Заживляет в 5 раз быстрее: в России изобрели уникальный раствор для ран
Растворы с уникальными заживляющими свойствами изобрели российские ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские ученые изобрели растворы с уникальными заживляющими свойствами – рану не нужно предварительно обрабатывать и забинтовывать, пишет RT.
Полифункциональные растворы в пять-шесть раз быстрее заживляют раны, при этом дополнительно обрабатывать поврежденную поверхность не нужно, отметили в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
"Команда изобретателей-ученых из Москвы, Ставрополя, Обнинска на основе концентрата действующего вещества – четвертичного аммония – создала линейку растворов для полевого и домашнего применения", – уточняется в сообщении.
Препараты уже испытаны на животных, получили соответствующее разрешение и зарегистрированы как эффективное ветеринарное средство.
"Испытания на людях (ими стали сами разработчики и их родные) показали быстрое заживление, обезболивание и кровеостановку", – объяснили ученые.
Основной особенностью уникальных растворов является то, что после обработки ими раны она должна дышать, ее категорически нельзя закрывать, необходим доступ воздуха к поврежденной поверхности.
Уникальный раствор эффективно заживляет не только рваные и стреляных раны, но также ожоги и мозоли.
Образцы переданы на испытания в ВМА им. Кирова, институты Вишневского и Бурденко, дополнили в ВОИР.
Раннее российские ученые разработали новую технологию
, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. Также крымские ученые продолжают разработки фитопрепарата
, способного угнетать раковые клетки.
В конце апреля также сообщалось, что первый в мире препарат для лечения болезни
Бехтерева зарегистрирован в России. В ходе испытаний препарат показал высокий уровень эффективности и безопасности.
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