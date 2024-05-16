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Рак мозга будут лечить во сне – новая разработка российских ученых

Рак мозга будут лечить во сне – новая разработка российских ученых - РИА Новости Крым, 16.05.2024

Рак мозга будут лечить во сне – новая разработка российских ученых

Российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. Результаты работы опубликованы в журнале... РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T13:12

2024-05-16T13:12

2024-05-16T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Российские ученые разработали новую технологию, позволяющую бороться с раком мозга, когда пациент спит глубоким сном. Результаты работы опубликованы в журнале Biomedicines.Новый метод основан на использовании лазеров в инфракрасном диапазоне и стимуляции дренажа мозговых тканей (фотобиомодуляция), когда активизируются лимфатические "пылесосы" мозга, которые выводят токсины и повышают иммунитет, подавляя рост опухоли."Лимфа-пылесосы" наиболее эффективно работают во время глубокого сна, когда мы не видим сновидений, а мозг работает исключительно на самого себя. В этот момент он превращается в "стиральную машинку" и "моет" свои ткани от "засоров" или метаболитов, накопившихся за день", – цитирует РИА Новости слова завкафедрой физиологии человека и животных Саратовского госуниверситета (СГУ) Оксаны Семячкиной-Глушковской.По ее словам, новая технология является портативной и безопасной, и подобных ей в мире пока нет.Ученые СГУ утверждают, что в перспективе разработанный метод можно будет использовать также для лечения болезни Альцгеймера. Сейчас технология проходит процедуру лицензирования. Пилотные клинические исследования запланированы на следующий год.Глиобластома головного мозга является агрессивной злокачественной опухолью, которая быстро растет, разрушая окружающие здоровые ткани. Часто болезнь имеет неблагоприятный прогноз. Лечение малоэффективно из-за гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), который находится между кровотоком и мозгом, препятствуя попаданию в него токсинов. Но, защищая серое вещество, этот барьер также ограничивает проникновение 95% лекарственных препаратов в его ткани. Опухоль, которая захватывает здоровые сосуды, после удаления рецидивирует и прорастает в другие участки мозга.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света начали производить в Москве, в год предприятие намерено выпускать до 40 тысяч флаконов.Также крымские ученые продолжают разработки фитопрепарата, способного угнетать раковые клетки. Сообщалось, что ученые КФУ разработали фитопрепарат из листьев маслины, способный угнетать раковые клетки. Оказалось, что в крымских маслинах очень высокое содержание биологически активных веществ, полезных для здоровья человека. Особенно ценными ученые считают фенольные вещества, одно из которых – олеокантал – способно воздействовать на раковые клеткиЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за три месяца в центры онкопомощи обратились более 8 тыс человекПервые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни БехтереваКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, новости, россия, здравоохранение в россии, наука и технологии, лекарства, саратов