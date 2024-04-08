https://crimea.ria.ru/20240408/v-krymu-za-tri-mesyatsa-v-tsentry-onkopomoschi-obratilis-bolee-8-tys-chelovek-1136380610.html

В Крыму за три месяца в центры онкопомощи обратились более 8 тыс человек

В Крыму за три месяца в центры онкопомощи обратились более 8 тыс человек - РИА Новости Крым, 08.04.2024

В Крыму за три месяца в центры онкопомощи обратились более 8 тыс человек

За первые три месяца текущего года в Центры амбулаторной онкологической помощи Крыма обратились свыше восьми тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T21:31

2024-04-08T21:31

2024-04-08T21:31

здоровье

новости крыма

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

онкология

феодосия

евпатория

симферополь

больница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130265397_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9d35c6e8dc6287eaa9c589523778b456.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. За первые три месяца текущего года в Центры амбулаторной онкологической помощи Крыма обратились свыше восьми тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Уточняется, что соответствующие цифры были озвучены в ходе рабочего совещания по вопросам функционирования Центров амбулаторной онкологической помощи.Так, для улучшения доступности диагностики рака предложено увеличить число кабинетов компьютерной томографии, которые бы работали в две смены. Также важно актуализировать схему маршрутизации пациентов для проведения КТ-исследований.Сейчас в Крыму работает 32 аппарата КТ, уточнили в ведомстве.В этом году на базе Симферопольской центральной районной клинической больницы также может быть открыт Центр амбулаторной онкопомощи, такая возможность рассматривается, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на территории Крымского республиканского клинического онкодипансера готовится к открытию новый корпус дневного стационара, об этом в ходе рабочего визита в Крым рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Читайте также на РИА Новости Крым:Более половины случаев онкологии в России выявляется на ранних стадиях"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапоксУгрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава

крым

феодосия

евпатория

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, онкология, феодосия, евпатория, симферополь, больница