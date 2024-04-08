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В Крыму за три месяца в центры онкопомощи обратились более 8 тыс человек
В Крыму за три месяца в центры онкопомощи обратились более 8 тыс человек - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В Крыму за три месяца в центры онкопомощи обратились более 8 тыс человек
За первые три месяца текущего года в Центры амбулаторной онкологической помощи Крыма обратились свыше восьми тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T21:31
2024-04-08T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. За первые три месяца текущего года в Центры амбулаторной онкологической помощи Крыма обратились свыше восьми тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.Уточняется, что соответствующие цифры были озвучены в ходе рабочего совещания по вопросам функционирования Центров амбулаторной онкологической помощи.Так, для улучшения доступности диагностики рака предложено увеличить число кабинетов компьютерной томографии, которые бы работали в две смены. Также важно актуализировать схему маршрутизации пациентов для проведения КТ-исследований.Сейчас в Крыму работает 32 аппарата КТ, уточнили в ведомстве.В этом году на базе Симферопольской центральной районной клинической больницы также может быть открыт Центр амбулаторной онкопомощи, такая возможность рассматривается, уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что на территории Крымского республиканского клинического онкодипансера готовится к открытию новый корпус дневного стационара, об этом в ходе рабочего визита в Крым рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Читайте также на РИА Новости Крым:Более половины случаев онкологии в России выявляется на ранних стадиях"Близкий родственник" человеческой оспы: чем опасен вирус аляскапоксУгрожает ли России "болезнь Х" - ответ Минздрава
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В Крыму за три месяца в центры онкопомощи обратились более 8 тыс человек
В Крыму за три месяца в Центры амбулаторной онкопомощи обратились больше 8 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. За первые три месяца текущего года в Центры амбулаторной онкологической помощи Крыма обратились свыше восьми тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
"За первый квартал 2024 года в Центры амбулаторной онкологической помощи Крыма обратились более восьми тысяч человек", – говорится в сообщении.
Уточняется, что соответствующие цифры были озвучены в ходе рабочего совещания по вопросам функционирования Центров амбулаторной онкологической помощи.
Так, для улучшения доступности диагностики рака предложено увеличить число кабинетов компьютерной томографии, которые бы работали в две смены. Также важно актуализировать схему маршрутизации пациентов для проведения КТ-исследований.
Сейчас в Крыму работает 32 аппарата КТ, уточнили в ведомстве.
"Также в ходе совещания отмечено, что в ЦАОП, расположенных в Евпаторийской горбольнице и Феодосийском медцентре, стали выполнять тонкоигольную аспирационную пункционную биопсию. В ЦАОП Симферопольской поликлиники №2 и Евпаторийской горбольницы с прошлого года проводят трепан-биопсию молочных желез. В ближайшее время такое исследование начнут выполнять и в Феодосийском медцентре", – говорится в сообщении минздрава.
В этом году на базе Симферопольской центральной районной клинической больницы также может быть открыт Центр амбулаторной онкопомощи, такая возможность рассматривается, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что на территории Крымского республиканского клинического онкодипансера готовится к открытию новый корпус дневного стационара, об этом в ходе рабочего визита в Крым рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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