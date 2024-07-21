https://crimea.ria.ru/20240721/krymchanka-razrabotala-unikalnyy-krem-iz-chernogo-tmina-1138949038.html

Крымчанка разработала уникальный крем из черного тмина

Крымчанка разработала уникальный крем из черного тмина - РИА Новости Крым, 21.07.2024

Крымчанка разработала уникальный крем из черного тмина

РИА Новости Крым, 21.07.2024

2024-07-21T18:32

2024-07-21T18:32

2024-07-21T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.Тандырные лепешки – это питательный, богатый микроэлементами продукт с витаминами группы В, А, Е. В составе есть калий, кальций, железо, фосфор и натрий. Но их главная ценность в том, что сверху они присыпаны семенами черного тмина.Так считает младший научный сотрудник Лаборатории переработки и стандартизации эфиромасличного сырья селекционно-семеноводческого центра "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Мария Ахрамеева.В свои 27 лет она разработала уникальный омолаживающий крем для рук на основе продуктов переработки нигеллы посевной и нигеллы дамасской – культуры, известной в народе как черный тмин.В лабораторной комнате, где работает Мария, пахнет кислородным коктейлем, который обычно дают детям в детских садах. Здесь светло и относительно прохладно. На рабочей поверхности баночки-скляночки с содержимым, название которого известно только ей самой. На доске – надписи по-латыни и формулы, больше похожие на узор."Если бы вы приехали как условились, а не на полчаса раньше, то я бы вам приготовила тестовый образец. Теперь не успею", - говорит она, слегка пожимая плечами.Получить тестовый образец уникального изобретения молодой ученой мечтали многие сотрудники института. Когда она выходила из лаборатории, как к ней подходили с просьбой: "Маша, дай пробник, пожалуйста". Многие испытали на себе омолаживающее и заживляющее свойство крема еще задолго до того, как были завершены все испытания. Сейчас крем отправлен на сертификацию. Совсем скоро он появится в продаже.Лампочка зажгласьДва года назад молодая ученая из Симферополя получила грант в размере 500 тысяч рублей на разработку косметического крема на основе продуктов переработки нигеллы посевной и нигеллы дамасской (уникальных селекционных сортов института). Ей удалось получить из семян черного тмина жирное масло, эфирное и гидролат, и все это соединить в одном продукте.Непосредственно разработка состава длилась около года. Потом начались различные лабораторные исследования, изучение физико-химических свойств продукта, который "сработал на сто из ста"."Свой проект не раскручивала, просто получила грант, его оценили. Очень благодарна за это Фонду содействия инновациям, это очень хороший старт для молодых ученых", - говорит Маша. И добавляет: "наука сейчас двигается семимильными шагами, и нужно, если вдруг пришла идея, сразу ее реализовывать, нельзя откладывать".- А как к вам пришла идея?- Как в мультиках показывают: будто лампочка над головой загорелась. (Улыбается) Так и у меня. Стало интересно, что будет, если соединить вместе все продукты переработки одной культуры. Такой, которая толком еще не изучена и научной литературы по которой не так много.В НИИ сельского хозяйства Крыма Ахрамеева работает уже практически пять лет. Параллельно учится в аспирантуре Кубанского государственного технологического университета, по направлению "Промышленная экология и биотехнологии", она инженер-технолог. В институте занимается переработкой и определением качества масличного и эфиромасличного сырья, а также разработкой и внедрением различных инновационных косметических средств, которые имеют лечебно-профилактические свойства."Черным тмином начала интересоваться тогда, когда пришла в институт, а при поступлении в аспирантуру, с научным руководителем – профессором Василием Евгеньевичем Тарасовым договорились, что также буду работать именно с этой культурой. В рамках диссертации изучаю технологию переработки, а в НИИ СХ мы с директором Владимиром Степановичем (Паштецким – ред.) решили разрабатывать что-то очень крутое для людей", - говорит она.Опыты на родственниках и кроликах- Мария, ваш крем можно назвать уникальным?- Да, он такой единственный. Других таких не зарегистрировано. Мы делали патентный поиск, и не нашли, чтобы на основе всех продуктов переработки, которые можно извлечь из одной культуры, был разработан крем. Вообще любой, а не только с черным тмином.Новый крем Маша сначала тестировала на себе, своих родных, а затем уже на коллегах и животных. И если люди могут не всегда дать объективную оценку, то на животных видно по факту: ранки и ожоги заживают быстрее, рассуждает она."У моего папы глубокие трещины на ладонях – и крем их заживил. Но здесь важно помнить, что поскольку проблемы с кожей - это зачастую внутренние проблемы, и к лечению нужно подходить комплексно. В данном случае, крем – всего лишь вспомогательное средство", - говорит Ахрамеева.Поскольку Мария – молодая ученая, ощутить антивозрастной эффект своего изобретения пока не смогла – нет у нее ни дряблости кожи, ни пигментных пятен, но, говорит, крем хорошо защищает руки от мороза.Исследовался крем и на группе аллергиков, ведь масло черного тмина может быть достаточно аллергенным из-за большого числа биологически активных веществ. Но в ходе испытаний "ни один аллергик не пострадал"."Примечательно, что в этом креме нет ни коллагена, ни других компонентов животного происхождения. А это значит, что его можно использовать веганам. Мне хотелось, чтобы мое средство подходило абсолютно всем", - признается Маша.- Неужели недовольных вообще не было?- Ну почему же? Некоторым людям, особенно в возрасте, не понравился аромат. Крем пахнет пряно: черным тмином и немного земляникой.Лечит все, кроме смерти"Крем увлажнил кожу рук? Чудесно. Но мне хочется, чтобы он обладал не только косметическим эффектом, а решал более сложные задачи. Я работаю в этом направлении. Разработок достаточно, но эта, конечно, одна из самых весомых, поскольку нигелла - это именно та культура, с которой стоит работать, о которой знают не так много, а если и знают, то как о пищевой приправе. Но, согласно аюрведе, эта культура использовалась еще с древних времен", - отмечает Мария.- Порок Мухаммад говорил "в черном тмине есть исцеление от всех болезней, кроме смерти"…- И во многом это правда. В рамках диссертации изучила огромное количество литературы. Многие источники говорят, что масло нигеллы пусть и не исцеляет от онкологии, но помогает с ней бороться.Лучше всего употреблять готовое нерафинированное масло. Однако зачастую на рынке сегодня если и есть масло черного тмина, то оно не отличается высоким качеством."Если на прилавке видите почти прозрачное масло ярко-золотистого оттенка, чуть темнее подсолнечного, то, скорее всего, никакой пользы оно вам не принесет. Настоящее масло черного тмина должно быть темным, даже с небольшим осадком, поскольку в нем много фосфолипидов и прочих воскоподобных веществ", - говорит Ахрамеева.Технологам и химикам нужно читать курс лекций по этой культуре, поскольку в ней богатый состав, есть витамины, макро- и микроэлементы, различные фосфолипиды, жирные кислоты – никакая другая культура не может этим похвастаться. В нигелле посевной содержится тимохинон – это гепатопротектор, нейропротектор, который обладает противоопухолевым и антиоксидантным эффектом. Он нейтрализует в организме все плохое. Походит масло черного тмина практически всем. Исключения: индивидуальная непереносимость и беременность - слишком высокое содержание биологически активных веществ может вызвать отторжение плода, увлеченно объясняет ученая."Об этой культуре очень многие знают только то, что это приправа, посыпка на лепешки. Но это не просто посыпка! Мне вообще кажется, что вся ценность тандырной лепешки именно в том, что сверху на ней три семени черного тмина", - с улыбкой рассуждает Мария.С детства мечтала изменить мирРодом Мария Ахрамеева из Армянска. В Симферополь перебралась в 2014 году, когда поступила на химфак КФУ им. В.И. Вернадского. Хотела в медицинский, но баллов немного не хватило."Когда мне было три года, заявила родителям, что хочу приносить пользу миру, изобрести что-то такое, что помогло бы ему стать лучше. В школе интересовалась медициной, химией, фармацевтикой, мечтала разработать лекарство, то, что действительно будет полезно человеку", - признается собеседница.Кстати, дедушка Маши по папиной линии мечтал стать ученым. Семья тогда жила в Ереване, когда там произошло землетрясение – переехали в Крым, в Армянск, где он так и не смог закончить диссертацию, потому что было негде. Занимался внедрением передовых систем связи по всему СССР.А прадед Марии по маминой линии был кандидатом филологических наук, востоковедом, знал более 10 древних языков."Во всем и всегда чувствую мощную поддержку семьи. Родственники и с папиной, и с маминой стороны, муж - очень сильно меня поддерживают во всех моих экспериментах и авантюрах, верят в меня, а я всеми силами стараюсь их не подвести", - продолжает она.Чтобы порадовать и удивить своего 83-летнего дедушку по маминой линии, который очень любит новости и активно следит за повесткой, Маша мечтала попасть на какой-нибудь крупный федеральный канал. И эта ее мечта сбылась. Ее пригласили в программу Елены Малышевой в качестве эксперта по черному тмину. Крымчанка рассказала всей стране, как правильно выбирать семена, как их хранить и правильно употреблять. Дедушка даже прослезился от гордости."Моя младшая сестра - музыкант и блогер. Она и меня постоянно подталкивает к тому, чтобы я завела свой блог, чтобы рассказывала о науке не скучно, а понятно и смешно", - делится Мария. И добавляет: "Люблю юморить. Не понимаю таких людей, которые после тяжелого трудового дня приходят домой и смотрят ужастики. Ну зачем? Нужно смотреть комедии или что-то легкое".- А муж тоже ученый?- Нет. Но мы учились вместе. Он технолог. Сначала он не понимал, зачем я так много работаю. Жалел меня. Ведь когда он ложится спать, я еще сижу, работаю, когда он просыпается - еще сижу, работаю. Бывало и такое. Говорит: "это ненормально, ты все-таки женщина, должна больше отдыхать", а я ему на это отвечаю: "женщинам-ученым приходится работать в два раза больше, чтобы доказать, что в науке они могут идти наравне с мужчинами. Нередко, когда бываю на выставках, слышу фразы, мол, не женское это дело. А я по натуре боец и борец за справедливость. Представляю, что когда у меня появится ребенок, то он будет засыпать на моей левой руке, а правой буду писать статью, ведь еще много всего надо закончить и сделать.- Какие у вас еще планы на будущее?- Целей много. Если говорить о данном направлении, то буду заниматься разработкой косметических средств на основе продуктов переработки нигеллы посевной, нигеллы дамасской. Будут еще кремы для ног, для лица – вся уходовая линейка. Одна из основных целей – защитить кандидатскую диссертацию, в рамках которой недавно подали заявку на изобретение антигерпесной губной помады на основе масла черного тмина.Читайте также на РИА Новости Крым:Заживляет в 5 раз быстрее: в России изобрели уникальный раствор для ранПервые в мире: в России зарегистрирован препарат от болезни БехтереваРак мозга будут лечить во сне – новая разработка российских ученыхВ Крыму создают уникальный аппарат для обработки виноградников

https://crimea.ria.ru/20240721/stanu-bogatym-na-zemle-23-letniy-fermer-nachal-morkovnyy-startap-v-krymu-1139013769.html

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