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Взрывы в Севастополе в районе Кара-Кобы - что происходит
Взрывы в Севастополе в районе Кара-Кобы - что происходит - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Взрывы в Севастополе в районе Кара-Кобы - что происходит
В Севастополе в пятницу пиротехники МЧС произведут уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T15:01
2024-09-06T15:01
2024-09-06T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу пиротехники МЧС произведут уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор призвал севастопольцев и гостей города сохранять спокойствие.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят доверять официальным источникам информации.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, мчс севастополя, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, михаил развожаев
Взрывы в Севастополе в районе Кара-Кобы - что происходит
В Севастополе плановое уничтожат боеприпасы времен Великой Отечественной войны