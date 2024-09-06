https://crimea.ria.ru/20240906/vzryvy-v-sevastopole-v-rayone-kara-koby---chto-proiskhodit-1140179140.html

Взрывы в Севастополе в районе Кара-Кобы - что происходит

Взрывы в Севастополе в районе Кара-Кобы - что происходит - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Взрывы в Севастополе в районе Кара-Кобы - что происходит

В Севастополе в пятницу пиротехники МЧС произведут уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T15:01

2024-09-06T15:01

2024-09-06T15:01

крым

мчс севастополя

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

новости крыма

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу пиротехники МЧС произведут уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор призвал севастопольцев и гостей города сохранять спокойствие.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит регулярно. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят доверять официальным источникам информации.

https://crimea.ria.ru/20190914/1117317296.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс севастополя, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, михаил развожаев