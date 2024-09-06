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Что происходит в Курской области – данные Минобороны
Что происходит в Курской области – данные Минобороны - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Что происходит в Курской области – данные Минобороны
Несколько сотен боевиков потеряли Вооруженные силы Украины за сутки на Курском направлении. Российские военные успешно отражают атаки противника. Об этом... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T14:25
2024-09-06T14:25
2024-09-06T14:25
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Несколько сотен боевиков потеряли Вооруженные силы Украины за сутки на Курском направлении. Российские военные успешно отражают атаки противника. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка", - говорится в сообщении.Также, по информации военного ведомства, были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка. В результате Киев потерял до 30 человек убитыми и ранеными.Всего за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла уже более 10400 военнослужащих. Российскими войсками поражено вооружение ВСУ, в том числе, 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня.Также уничтожены семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 19 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы и одна установка разминирования УР-77 и другая техника.Накануне российские военные отразили четыре атаки украинских боевиков в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное в Курской области, сорвали попытки атак противника в направлении Борков, Камышевки и Марьевки.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеровАрмия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ"Мы им не нужны": пленный боевик ВСУ рассказал правду о командовании
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новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Что происходит в Курской области – данные Минобороны
ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении до 300 военнослужащих – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Несколько сотен боевиков потеряли Вооруженные силы Украины за сутки на Курском направлении. Российские военные успешно отражают атаки противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка", - говорится в сообщении.
Также, по информации военного ведомства, были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка. В результате Киев потерял до 30 человек убитыми и ранеными.
"За сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники, в том числе: два бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станцию РЭБ и 14 автомобилей", - уточнят в Минобороны.
Всего за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла уже более 10400 военнослужащих. Российскими войсками поражено вооружение ВСУ, в том числе, 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня.
Также уничтожены семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 19 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы и одна установка разминирования УР-77 и другая техника.
Накануне российские военные отразили четыре атаки
украинских боевиков в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное в Курской области, сорвали попытки атак противника в направлении Борков, Камышевки и Марьевки.
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