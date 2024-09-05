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Что происходит в Курской области – данные Минобороны

Что происходит в Курской области – данные Минобороны - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Что происходит в Курской области – данные Минобороны

Российские военные за прошедшие сутки отразили четыре атаки украинских боевиков в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T14:31

2024-09-05T14:31

2024-09-05T14:40

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за прошедшие сутки отразили четыре атаки украинских боевиков в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное в Курской области, сорвали попытки атак противника в направлении Борков, Камышевки и Марьевки, а также нанесли поражение ВСУ в районах 17 населенных пунктов региона, сообщает в четверг Минобороны РФ.Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: бронетранспортер "Stryker" производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.В лесных массивах продолжались разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й и 17-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь, перечислили в ведомстве.За сутки потери ВСУ составили до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10100 военнослужащих, 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 72 бронетранспортера, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудия, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеровРоссийские войска освободили Заветное в ДНРАрмия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу