https://crimea.ria.ru/20240905/rossiyskie-voyska-osvobodili-zavetnoe-v-dnr-1140135687.html

Российские войска освободили Заветное в ДНР

Российские войска освободили Заветное в ДНР - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Российские войска освободили Заветное в ДНР

Подразделения российских войск освободили населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T12:08

2024-09-05T12:08

2024-09-05T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Накануне подразделения ВС России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .

https://crimea.ria.ru/20240905/chernomorskiy-flot-unichtozhil-11-bezekipazhnykh-katerov--1140135653.html

донецкая народная республика (днр)

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу