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Российские войска освободили Заветное в ДНР - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Российские войска освободили Заветное в ДНР
Российские войска освободили Заветное в ДНР - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Российские войска освободили Заветное в ДНР
Подразделения российских войск освободили населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T12:08
2024-09-05T12:14
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.Накануне подразделения ВС России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .
https://crimea.ria.ru/20240905/chernomorskiy-flot-unichtozhil-11-bezekipazhnykh-katerov--1140135653.html
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили Заветное в ДНР

Российские военные освободили Заветное в ДНР – Минобороны

12:08 05.09.2024 (обновлено: 12:14 05.09.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ Курскую область направлены дополнительные военные силы
В Курскую область направлены дополнительные военные силы
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск освободили населенный пункт Заветное в Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Заветное Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск, Щербиновка, Гродовка, Журавка, Михайловка, Селидово и Мемрик Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 53-й, 150-й механизированных, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Накануне подразделения ВС России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики.
Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).
31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .
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