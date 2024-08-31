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Армия России освободила населенный пункт Кирово в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Кирово в ДНР - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Армия России освободила населенный пункт Кирово в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T12:05
2024-08-31T12:05
2024-08-31T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило в субботу Минобороны РФ.В пятницу российские военные взяли под контроль населенные пункты Новожеланное, Константиновка и Синьковка. Об освобождении Николаевки в ДНР и Стельмаховки в ЛНР стало известно накануне.О взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Камышевка в Минобороны сообщили в среду. Во вторник сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР.*запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составомВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости, новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия России освободила населенный пункт Кирово в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Кирово в ДНР
12:05 31.08.2024 (обновлено: 12:17 31.08.2024)