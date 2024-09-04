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В Донбассе освобождены еще два населенных пункта

В Донбассе освобождены еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Донбассе освобождены еще два населенных пункта

Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T12:28

2024-09-04T12:28

2024-09-04T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.Село Карловка находится в Покровском районе ДНР между Селидово и Донецком. Являлась одним из важных звеньев системы мощных укрепрайонов ВСУ по линии Авдеевка-Марьинка-Красногоровка-Карловка-Курахово.Пречистовка расположена около Угледара, село являлось важной частью обороны города украинскими войсками.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .Президент России Владимир Путин отметил, что сегодня российские войска наступают в Донбассе высокими темпами и ставят под контроль территории уже не по 200-300 метров, а квадратными километрами.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составомВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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