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В Донбассе освобождены еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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В Донбассе освобождены еще два населенных пункта
В Донбассе освобождены еще два населенных пункта - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Донбассе освобождены еще два населенных пункта
Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T12:28
2024-09-04T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.Село Карловка находится в Покровском районе ДНР между Селидово и Донецком. Являлась одним из важных звеньев системы мощных укрепрайонов ВСУ по линии Авдеевка-Марьинка-Красногоровка-Карловка-Курахово.Пречистовка расположена около Угледара, село являлось важной частью обороны города украинскими войсками.Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .Президент России Владимир Путин отметил, что сегодня российские войска наступают в Донбассе высокими темпами и ставят под контроль территории уже не по 200-300 метров, а квадратными километрами.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составомВ Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Донбассе
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
В Донбассе освобождены еще два населенных пункта

Российские войска освободили Карловку и Пречистовку в ДНР – Минобороны

12:28 04.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Село Карловка находится в Покровском районе ДНР между Селидово и Донецком. Являлась одним из важных звеньев системы мощных укрепрайонов ВСУ по линии Авдеевка-Марьинка-Красногоровка-Карловка-Курахово.
Пречистовка расположена около Угледара, село являлось важной частью обороны города украинскими войсками.
Российские войска в Донбассе продолжают продвигаться вперед. Только за прошедшую неделю были освобождены населенные пункты Константиновка, Новожеланное, Орловка, Камышевка и Николаевка (ДНР), а также Синьковку (Харьковская область) и Стельмаховку (ЛНР).
31 августа взят под контроль населенный пункт Кирово (ДНР), 1 и 2 сентября – Птичье, Выемка и Скучное (ДНР) .
Президент России Владимир Путин отметил, что сегодня российские войска наступают в Донбассе высокими темпами и ставят под контроль территории уже не по 200-300 метров, а квадратными километрами.
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Новости СВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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