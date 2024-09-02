https://crimea.ria.ru/20240902/putin-armiya-rf-osvobozhdaet-territorii-donbassa-kvadratnymi-kilometrami-1140055154.html

Путин: армия РФ освобождает территории Донбасса квадратными километрами

Путин: армия РФ освобождает территории Донбасса квадратными километрами - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Путин: армия РФ освобождает территории Донбасса квадратными километрами

Нападением на Курскую область киевский режим надеялся остановить российское наступление в Донбассе, но этот расчет не оправдался – Вооруженные силы РФ... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T10:57

2024-09-02T10:57

2024-09-02T11:10

новости сво

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

новости

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Нападением на Курскую область киевский режим надеялся остановить российское наступление в Донбассе, но этот расчет не оправдался – Вооруженные силы РФ освобождают эти территории квадратными километрами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что на сегодняшний день российские войска наступают в Донбассе высокими темпами и "ставят под контроль территории уже не по 200-300 метров, а квадратными километрами". Президент выразил уверенность, что провокация киевского режима в Курской области в конечном итоге провалится, и после этого "возникнет желание не на словах, а на деле переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами". "Мы никогда от этого (переговоров – ред.) не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом", - добавил он.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих и десятки единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров об атаке на Курскую область: обмены своей территории не обсуждаем"Мы там потеряли все": как Крым принимает жителей Курской области Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), новости, ситуация в курской области после нападения всу