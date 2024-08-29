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"Мы там потеряли все": как Крым принимает жителей Курской области - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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"Мы там потеряли все": как Крым принимает жителей Курской области
"Мы там потеряли все": как Крым принимает жителей Курской области - РИА Новости Крым, 29.08.2024
"Мы там потеряли все": как Крым принимает жителей Курской области
Старший сын Инны Васильевой погиб на СВО, а муж остался "там", чтобы защищать от врага родной поселок Коренево. Сама Инна с сыном и дочерью приехали на десять... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T18:09
2024-08-29T18:24
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Старший сын Инны Васильевой погиб на СВО, а муж остался "там", чтобы защищать от врага родной поселок Коренево. Сама Инна с сыном и дочерью приехали на десять дней в Крым.Дмитрий Бобинец – сам участник специальной военной операции, ушел в 2022 году добровольцем. Был тяжело ранен и после лечения вернулся домой. В Крым он приехал с женой и младшим сыном.Семьи бойцов, которые потеряли свое жилье в Курской области, приехали на берег Черного моря, чтобы немного отдохнуть и перевести дух. Поездку для них организовал благотворительный фонд "Своим". О том, как их принимают в Крыму и как они планируют жить дальше, люди рассказали РИА Новости Крым.Инна Васильева – мать и жена солдатаРассказывать о сыне Инна начала сама. Бывает такое, когда все слезы уже выплаканы, а человеку надо выговорить свое горе. Особенно, если погибший сын имеет награды и им гордятся даже чужие люди – соседи и просто знакомые.В конце мая Вячеслав Васильев был уже на передовой, в сентябре был награжден медалью Жукова за личное мужество и героизм, рассказывает его мама. А в декабре выполнял боевые задания уже в качестве командира штурмовой группы. Контракт Вячеслава закончился, он должен был со дня на день вернуться домой, где его ждала семья и невеста. Но его не могли вывести из боя.- 19 декабря они были на задании, четыре дня отбивались, а потом враги бросили все свои силы, чтобы выбить их бригаду. Они защищали очень важную дорогу, по которой доставляли боеприпасы. И вот четыре дня шел бой, а он ребят спасал, кого смог в окоп затянуть - тех затянул, а сам не успел, рядом с окопом лег. Вот так и погиб 19 декабря, а через десять дней мы его похоронили.Из Коренево – районного центра Кореневского района Курской области – Инна Васильева с младшим сыном и дочерью выезжали на своей машине. Ночь переночевали под звуки выстрелов и взрывов, а утром прибежал сосед и сказал: чего вы сидите? ВСУ уже на подступах, все уезжают!- Я собрала медали, ордена, детей, иконку, фотографии, кошку с собакой. Мы сели и уехали, оставили там почти все. Выезжали через Льгов, там огромная пробка была.Муж Инны отправил семью в Курск, а сам остался "там" - защищать родной поселок. Таких мужчин там много, которые не успели подписать никакого контракта, просто пришли к солдатам в окопы и заняли свои места.Инна с детьми разместилась в Курске у чужих людей – просто знакомые знакомых. Их приняли как родных и не взяли ни копейки, во всем помогают и поддерживают. А потом волонтеры из благотворительного фонда "Своим" предложили приехать в Крым, отдохнуть и оздоровиться в санатории.- Тут прекрасные условия, шикарные душ, туалет, комната для детей, комната для меня. Море рядом, кормят вообще бесподобно. Мы до этого в Крыму никогда не были, первый раз на море. Вот сегодня идем на экскурсию по старой Евпатории.- А что будет, когда вернетесь? У вас дети школьного возраста, куда пойдут учиться?- Да, дочке 14 лет, она идет в восьмой класс, сын пойдет в третий. Мы так и остались в своей школе, они будут с теми же учителями учиться, с теми же детьми, только дистанционно. Пока планируем так, а там жизнь покажет. Я дома работала продавцом, будем смотреть по ситуации, если это затянется, то буду искать в Курске работу продавцом.- Вы надеетесь вернуться в ближайшее время?- Мы очень надеемся, но неизвестно, в каком состоянии там будут наши дома.История Дмитрия – ветерана СВОДмитрий Бобинец в 2022 году ушел в армию добровольцем. Был тяжело ранен – после этого его плохо слушается рука. Вернулся домой в родное Коренево, работал на заводе, но в цех, где он работал, прилетел украинский беспилотник. Дмитрий остался без работы, а вот теперь пришлось вместе с семьей покинуть и родной дом.Старшего сына, которому уже исполнилось семнадцать лет, отправили в Питер. Там группу из двадцати кореневских подростков приняли на территории детского оздоровительного лагеря, в котором есть школа. В ней ребята будут учиться как минимум все первую четверть.На вопрос, как будут жить дальше, Дмитрий отвечает: подумаем, посмотрим по ситуации. Сейчас они живут в Курске у родственников, ждут какой-то определенности и собирают по капельке информацию, что сейчас происходит в родном Коренево.- Там по крупицам люди собирают информацию, в группах волонтеры пишут, куда удалось доехать. Но на нашу сторону не пускают никого. У нас поселок разделен на две части железной дорогой, и получается, со стороны Рыльска можно проехать, а у нас Суджанская сторона. Туда не разрешают заезжать, там до Суджи километров 30. Но мы до этого еще думали переехать в Курск или в Тулу, хотя и подумать не могли, что переезд будет при таких обстоятельствах.Отдых, экскурсии и даже концерт в филармонииГруппы из 52 человек приезжают на десять дней, оздоравливаются и уезжают, а на их место поступают новые люди. И так будет, пока в этом будет необходимость, рассказывает Евгений Соин - заместитель генерального директора благотворительного фонда "Своим". Чтобы собрать и отправить людей сюда, работает очень много людей - депутатов, волонтеров, чиновников, сенаторов.- Мы привозим членов семей участников СВО - погибших, пропавших без вести или действующих, включая самих ветеранов СВО с женами и детьми. Все размещены исключительно семьями, в двухместных номерах или, если в семье больше людей, включая детей, то в двухкомнатных номерах. Санаторий предоставляет трехразовое питание, лечебные программы, есть культурно-массовые мероприятия. Вот сейчас мы буквально через полтора часа отправимся с ними на экскурсию по Евпатории, а дальше у нас посещение филармонии. Мы чем можем, тем их и развлекаем.Самый актуальный вопрос, который сейчас стоит перед семьями, - это школьное обучение. В Курской области детей приписывают к школам, расположенным рядом с ПВР. Обеспечивают их учебниками, ноутбуками для дистанционного обучения. Но их родители надеются, что все это временно и очень скоро они все вернутся домой – ведь дома, как известно, и стены помогают.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жильяБолее 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - МирошникКаковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
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крым, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости крыма, общество
"Мы там потеряли все": как Крым принимает жителей Курской области

"Мы там потеряли все": как Крым принимает уехавших из-за атак ВСУ жителей Курской области

18:09 29.08.2024 (обновлено: 18:24 29.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Старший сын Инны Васильевой погиб на СВО, а муж остался "там", чтобы защищать от врага родной поселок Коренево. Сама Инна с сыном и дочерью приехали на десять дней в Крым.
Дмитрий Бобинец – сам участник специальной военной операции, ушел в 2022 году добровольцем. Был тяжело ранен и после лечения вернулся домой. В Крым он приехал с женой и младшим сыном.
Семьи бойцов, которые потеряли свое жилье в Курской области, приехали на берег Черного моря, чтобы немного отдохнуть и перевести дух. Поездку для них организовал благотворительный фонд "Своим". О том, как их принимают в Крыму и как они планируют жить дальше, люди рассказали РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымСанаторий в Крыму, где оздоравливаются жители Курской области
Санаторий в Крыму, где оздоравливаются жители Курской области
© РИА Новости Крым
Санаторий в Крыму, где оздоравливаются жители Курской области

Инна Васильева – мать и жена солдата

Рассказывать о сыне Инна начала сама. Бывает такое, когда все слезы уже выплаканы, а человеку надо выговорить свое горе. Особенно, если погибший сын имеет награды и им гордятся даже чужие люди – соседи и просто знакомые.
- Он был очень отзывчивый, нежный мальчик, всем готов был помочь. У меня мама была лежачая 19 лет, он мне помогал с ней, а потом решил пойти в армию, в Морфлот. Они год и два месяца прослужили в Сирии, потом он пошел добровольцем на СВО. Сказал – там мои ребята гибнут, а я почему должен здесь быть? И ушел.
В конце мая Вячеслав Васильев был уже на передовой, в сентябре был награжден медалью Жукова за личное мужество и героизм, рассказывает его мама. А в декабре выполнял боевые задания уже в качестве командира штурмовой группы. Контракт Вячеслава закончился, он должен был со дня на день вернуться домой, где его ждала семья и невеста. Но его не могли вывести из боя.
- 19 декабря они были на задании, четыре дня отбивались, а потом враги бросили все свои силы, чтобы выбить их бригаду. Они защищали очень важную дорогу, по которой доставляли боеприпасы. И вот четыре дня шел бой, а он ребят спасал, кого смог в окоп затянуть - тех затянул, а сам не успел, рядом с окопом лег. Вот так и погиб 19 декабря, а через десять дней мы его похоронили.
Инна Васильева
Инна Васильева
Инна Васильева
Из Коренево – районного центра Кореневского района Курской области – Инна Васильева с младшим сыном и дочерью выезжали на своей машине. Ночь переночевали под звуки выстрелов и взрывов, а утром прибежал сосед и сказал: чего вы сидите? ВСУ уже на подступах, все уезжают!
- Я собрала медали, ордена, детей, иконку, фотографии, кошку с собакой. Мы сели и уехали, оставили там почти все. Выезжали через Льгов, там огромная пробка была.
Муж Инны отправил семью в Курск, а сам остался "там" - защищать родной поселок. Таких мужчин там много, которые не успели подписать никакого контракта, просто пришли к солдатам в окопы и заняли свои места.
Инна с детьми разместилась в Курске у чужих людей – просто знакомые знакомых. Их приняли как родных и не взяли ни копейки, во всем помогают и поддерживают. А потом волонтеры из благотворительного фонда "Своим" предложили приехать в Крым, отдохнуть и оздоровиться в санатории.
- Тут прекрасные условия, шикарные душ, туалет, комната для детей, комната для меня. Море рядом, кормят вообще бесподобно. Мы до этого в Крыму никогда не были, первый раз на море. Вот сегодня идем на экскурсию по старой Евпатории.
- А что будет, когда вернетесь? У вас дети школьного возраста, куда пойдут учиться?
- Да, дочке 14 лет, она идет в восьмой класс, сын пойдет в третий. Мы так и остались в своей школе, они будут с теми же учителями учиться, с теми же детьми, только дистанционно. Пока планируем так, а там жизнь покажет. Я дома работала продавцом, будем смотреть по ситуации, если это затянется, то буду искать в Курске работу продавцом.
- Вы надеетесь вернуться в ближайшее время?
- Мы очень надеемся, но неизвестно, в каком состоянии там будут наши дома.
© РИА Новости КрымДмитрий Бобинец из Курской области
Дмитрий Бобинец из Курской области
© РИА Новости Крым
Дмитрий Бобинец из Курской области

История Дмитрия – ветерана СВО

Дмитрий Бобинец в 2022 году ушел в армию добровольцем. Был тяжело ранен – после этого его плохо слушается рука. Вернулся домой в родное Коренево, работал на заводе, но в цех, где он работал, прилетел украинский беспилотник. Дмитрий остался без работы, а вот теперь пришлось вместе с семьей покинуть и родной дом.
Старшего сына, которому уже исполнилось семнадцать лет, отправили в Питер. Там группу из двадцати кореневских подростков приняли на территории детского оздоровительного лагеря, в котором есть школа. В ней ребята будут учиться как минимум все первую четверть.
- В Крым мы приехали с женой и младшей дочерью. Тут нас приняли очень хорошо. Мы в прошлом году отдыхали в Анапе, но здесь намного лучше. Питание трехразовое, очень вкусное, номер отличный. В санатории и процедуры лечебные предлагают, у кого есть желание. Но я еще не ходил, - улыбается Дмитрий.
На вопрос, как будут жить дальше, Дмитрий отвечает: подумаем, посмотрим по ситуации. Сейчас они живут в Курске у родственников, ждут какой-то определенности и собирают по капельке информацию, что сейчас происходит в родном Коренево.
- Там по крупицам люди собирают информацию, в группах волонтеры пишут, куда удалось доехать. Но на нашу сторону не пускают никого. У нас поселок разделен на две части железной дорогой, и получается, со стороны Рыльска можно проехать, а у нас Суджанская сторона. Туда не разрешают заезжать, там до Суджи километров 30. Но мы до этого еще думали переехать в Курск или в Тулу, хотя и подумать не могли, что переезд будет при таких обстоятельствах.
© РИА Новости КрымЕвгений Соин, заместитель гендиректора благотворительного фонда "Своим"
Евгений Соин, заместитель гендиректора благотворительного фонда Своим
© РИА Новости Крым
Евгений Соин, заместитель гендиректора благотворительного фонда "Своим"

Отдых, экскурсии и даже концерт в филармонии

Группы из 52 человек приезжают на десять дней, оздоравливаются и уезжают, а на их место поступают новые люди. И так будет, пока в этом будет необходимость, рассказывает Евгений Соин - заместитель генерального директора благотворительного фонда "Своим". Чтобы собрать и отправить людей сюда, работает очень много людей - депутатов, волонтеров, чиновников, сенаторов.
- Мы привозим членов семей участников СВО - погибших, пропавших без вести или действующих, включая самих ветеранов СВО с женами и детьми. Все размещены исключительно семьями, в двухместных номерах или, если в семье больше людей, включая детей, то в двухкомнатных номерах. Санаторий предоставляет трехразовое питание, лечебные программы, есть культурно-массовые мероприятия. Вот сейчас мы буквально через полтора часа отправимся с ними на экскурсию по Евпатории, а дальше у нас посещение филармонии. Мы чем можем, тем их и развлекаем.
Самый актуальный вопрос, который сейчас стоит перед семьями, - это школьное обучение. В Курской области детей приписывают к школам, расположенным рядом с ПВР. Обеспечивают их учебниками, ноутбуками для дистанционного обучения. Но их родители надеются, что все это временно и очень скоро они все вернутся домой – ведь дома, как известно, и стены помогают.
© РИА Новости КрымГруппы из 52 человек приезжают в Крым на десять дней, оздоравливаются и уезжают, а на их место поступают новые люди.
Группы из 52 человек приезжают в Крым на десять дней, оздоравливаются и уезжают, а на их место поступают новые люди.
© РИА Новости Крым
Группы из 52 человек приезжают в Крым на десять дней, оздоравливаются и уезжают, а на их место поступают новые люди.
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