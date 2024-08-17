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"Дядя Юра, мы под обстрелами": история спасения сотен жителей под Суджей

"Дядя Юра, мы под обстрелами": история спасения сотен жителей под Суджей - РИА Новости Крым, 17.08.2024

"Дядя Юра, мы под обстрелами": история спасения сотен жителей под Суджей

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал одну из историй героической помощи жителя одного из сел Юрия Сухорукова в спасении своих односельчан... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T21:09

2024-08-17T21:09

2024-08-17T21:14

ситуация в курской области после нападения всу

обстрелы курской области

курская область

алексей смирнов

общество

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал одну из историй героической помощи жителя одного из сел Юрия Сухорукова в спасении своих односельчан из-под обстрелов ВСУ при попытках прорыва в приграничье. По его словам, мужчина вместе с семьей выехал из родного села под Суджей в Курск 6 августа, но уже на следующий день ночью вернулся обратно, чтобы спасти остальных.Он отметил, что выдержку в критических ситуациях Сухоруков получил еще во время войны в Афганистане. За участие в боях Юрий Митрофанович награжден орденами Красной Звезды, "За заслуги" и "Афганская Слава". "А после начала специальной военной операции он активно поддерживает бойцов на передовой, за что они уважительно называют его "батей" и "полковником обеспечения". Поступок Юрия Митрофановича – яркий пример героизма. В этом и заключается наш курский характер: не остаться в стороне и помочь людям даже в самой сложной ситуации. Точно знаю, что именно благодаря таким героям мы всегда побеждали. Победим и сейчас", - убежден врио губернатора.6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся более 20 населенных пунктов Курской области. Эвакуированы более 121 тысячи человек. Часть людей находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в разных регионах РФ.Генеральный штаб Вооруженных сил РФ разработал план реализации дополнительных мер по защите населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны. Он предусматривает в том числе выделение дополнительных сил и средств.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS, 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от МинобороныАрмия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской области"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, обстрелы курской области, курская область, алексей смирнов, общество, обстрелы всу, новости