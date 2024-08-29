https://crimea.ria.ru/20240829/pravitelstvo-vydelit-155-milliardov-kurskoy-oblasti-na-pokupku-zhilya-1139973340.html

Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья

Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья

Правительство РФ дополнительно выделит 15,5 миллиардов Курской области на приобретение жилья. Об этом сообщил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T16:14

2024-08-29T16:14

2024-08-29T16:16

новости

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

михаил мишустин

жилье

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Правительство РФ дополнительно выделит 15,5 миллиардов Курской области на приобретение жилья. Об этом сообщил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.По его словам, большая часть средств будет направлена на приобретение жилья.Финансирование также направлено на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Курской области.Кроме того, в связи с увеличением финансовой нагрузки на территориальные фонды ОМС будет выделено более 1 миллиарда рублей на покрытие их расходов для обеспечения доступности медицины для жителей Курской и Белгородской областей, которые обращаются к врачам за пределами своих регионов.Курская область также получит около 600 миллионов рублей на закупку первоочередного медицинского оборудования.Кроме того, региону выделено финансирование на оснащение автомобилей скорой помощи средствами РЭБ и специальными средствами связи.Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать в автоматическом режиме дополнительные 15 тысяч рублей жителям региона, покинувшим зону боевых действий.Такая выплата назначена в рaмках действующего в области режима ЧС федерального характера, она идет дополнительно к единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, михаил мишустин, жилье, правительство россии