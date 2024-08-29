Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240829/pravitelstvo-vydelit-155-milliardov-kurskoy-oblasti-na-pokupku-zhilya-1139973340.html
Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья
Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья
Правительство РФ дополнительно выделит 15,5 миллиардов Курской области на приобретение жилья. Об этом сообщил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T16:14
2024-08-29T16:16
новости
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
михаил мишустин
жилье
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138217568_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_351108525abfd7a056202e01d92bf449.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Правительство РФ дополнительно выделит 15,5 миллиардов Курской области на приобретение жилья. Об этом сообщил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.По его словам, большая часть средств будет направлена на приобретение жилья.Финансирование также направлено на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Курской области.Кроме того, в связи с увеличением финансовой нагрузки на территориальные фонды ОМС будет выделено более 1 миллиарда рублей на покрытие их расходов для обеспечения доступности медицины для жителей Курской и Белгородской областей, которые обращаются к врачам за пределами своих регионов.Курская область также получит около 600 миллионов рублей на закупку первоочередного медицинского оборудования.Кроме того, региону выделено финансирование на оснащение автомобилей скорой помощи средствами РЭБ и специальными средствами связи.Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать в автоматическом режиме дополнительные 15 тысяч рублей жителям региона, покинувшим зону боевых действий.Такая выплата назначена в рaмках действующего в области режима ЧС федерального характера, она идет дополнительно к единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138217568_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_d8bf92e8911091563ef6e01603ea8bf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, михаил мишустин, жилье, правительство россии
Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья

Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на приобретение жилья

16:14 29.08.2024 (обновлено: 16:16 29.08.2024)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Правительство РФ дополнительно выделит 15,5 миллиардов Курской области на приобретение жилья. Об этом сообщил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.
По его словам, большая часть средств будет направлена на приобретение жилья.
"Средства направлены на приобретение жилья гражданам, у которых оно было утрачено, и тем, кто не может временно проживать в своем доме, и на строительство и функционирование пунктов временного размещения с бесплатным питанием", - говорится в Telegram-канале правительства.
Финансирование также направлено на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в Курской области.
Кроме того, в связи с увеличением финансовой нагрузки на территориальные фонды ОМС будет выделено более 1 миллиарда рублей на покрытие их расходов для обеспечения доступности медицины для жителей Курской и Белгородской областей, которые обращаются к врачам за пределами своих регионов.
Курская область также получит около 600 миллионов рублей на закупку первоочередного медицинского оборудования.
"На эти средства будет приобретено свыше 430 единиц медизделий и оборудования. Среди которых − передвижные аппараты для УЗИ, искусственной вентиляции легких, эндоскопическая техника и многое другое", - сообщили в пресс-службе правительства.
Кроме того, региону выделено финансирование на оснащение автомобилей скорой помощи средствами РЭБ и специальными средствами связи.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова выплачивать в автоматическом режиме дополнительные 15 тысяч рублей жителям региона, покинувшим зону боевых действий.
Такая выплата назначена в рaмках действующего в области режима ЧС федерального характера, она идет дополнительно к единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почти двести семей из Курской области получили сертификаты на жилье
"Там постоянные атаки и страшно": семьи из Курской области прибыли в Крым
В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
 
НовостиСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМихаил МишустинЖильеПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Авария оставила без света часть Евпатории
17:37Экс-замминистра обороны Попов арестован по делу о мошенничестве
17:23В Евпатории остановили движение трамваев из-за ливня
17:08В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
16:52Правительство утвердило стратегию молодежной политики на шесть лет
16:25ЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставки
16:14Правительство выделит 15,5 миллиардов Курской области на покупку жилья
15:51Грозы и ветер до 25 м/с: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
15:34На двух украинских АЭС отключились четыре энергоблока
15:27В Крыму осудят мужчину за причинение знакомому смерти по неосторожности
15:12Улицы Достоевского и Нахимова в Киеве переименуют - Кличко
15:01Крымчанину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество и лжеуслуги риэлтора
14:52Беспилотники ВСУ атаковали больницу на Херсонщине – ранена медсестра
14:45В Минобороны рассказали о сдавшихся в плен боевиках ВСУ в Курской области
14:35Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны
14:22Болеем за наших: 10-летняя евпаторийка стала участницей шоу "Ты супер!"
14:07США снова пытаются запугать Россию "ядерной дубиной" – Нарышкин
14:00Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнение
13:37Медиагруппа "Россия сегодня" будет сотрудничать с Росконгрессом
13:01На экс-замглавы Минобороны РФ Попова возбудили дело о мошенничестве
Лента новостейМолния