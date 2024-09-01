https://crimea.ria.ru/20240901/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-aktualnye-dannye-minoborony-1140039760.html

Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны

Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны

Российские военные в Курской области сорвали три попытки атак украинских боевиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T13:21

2024-09-01T13:21

2024-09-01T13:43

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Российские военные в Курской области сорвали три попытки атак украинских боевиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ."В течение суток сорваны три попытки атак в направлении Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", – говорится в сообщении.Также подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка.ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в районах 17 курских населенных пунктов."Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 152-й егерской бригад и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость", – перечислили в министерстве.В лесных массивах продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, добавили в Минобороны.В приграничных районах Курской области российские подразделения уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника."За сутки потери ВСУ составили до 360-ти военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, в т.ч. две САУ "Krab" польского производства, три миномета, станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США и 7 автомобилей", – перечислили в ведомстве.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 6 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили еще два населенных пункта в ДонбассеВ Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их храненияПочти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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