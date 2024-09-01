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Почти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
Почти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Почти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
За сутки в зоне специальной военной операции украинская армия потеряла почти 2000 человек убитыми и ранеными, а также несколько сотен единиц техники и девять... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T13:03
2024-09-01T13:03
2024-09-01T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции украинская армия потеряла почти 2000 человек убитыми и ранеными, а также несколько сотен единиц техники и девять полевых складов боеприпасов. Силами западной и центральной группировок войск были освобождены два села в ДНР, сообщили в Минобороны.На Волчанском и Липцовском направлениях группировка войск "Север" вела бои в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и десять единиц техники.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 510 военнослужащих, 19 единиц автомобильной и боевой техники. Было уничтожено шесть полевых складов боеприпасов."Южная" группировка войск освободила населенный пункт Выемка и нанесла поражение противнику в районе Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка Донецкой Народной Республики. Противник в итоге потерял до 660 военнослужащих и 16 единиц техники, а также три склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили село Птичье в ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои идут в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово.Потери врага составили до 560 военнослужащих и 17 единиц техники.Группировка войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 100 военнослужащих и пять единиц техники.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области. Потери украинской армии составили до 60 военнослужащих и четыре единицы техники.За прошедшие сутки российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР. Кроме того, силами авиации, артиллерии, ракетных войск и БПЛА были уничтожены цеха по производству БПЛА в Харьковской области и ангары для их хранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли более 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов за суткиАрмия России освободила населенный пункт Кирово в ДНР Российские войска освободили еще три населенных пункта
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Почти две тысячи боевиков и 9 складов боеприпасов – потери ВСУ за сутки
За сутки Украина потеряла почти две тысячи боевиков и сотни боевой техники
13:03 01.09.2024 (обновлено: 13:05 01.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. За сутки в зоне специальной военной операции украинская армия потеряла почти 2000 человек убитыми и ранеными, а также несколько сотен единиц техники и девять полевых складов боеприпасов. Силами западной и центральной группировок войск были освобождены два села в ДНР, сообщили в Минобороны.
На Волчанском и Липцовском направлениях группировка войск "Север" вела бои в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и десять единиц техники.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 510 военнослужащих, 19 единиц автомобильной и боевой техники. Было уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.
"Южная" группировка войск освободила населенный пункт Выемка и нанесла поражение противнику в районе Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка Донецкой Народной Республики. Противник в итоге потерял до 660 военнослужащих и 16 единиц техники, а также три склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки войск "Центр" освободили село Птичье в ДНР и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои идут в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово.
Потери врага составили до 560 военнослужащих и 17 единиц техники.
Группировка войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 100 военнослужащих и пять единиц техники.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области. Потери украинской армии составили до 60 военнослужащих и четыре единицы техники.
За прошедшие сутки российские военнослужащие освободили два населенных пункта в ДНР
. Кроме того, силами авиации, артиллерии, ракетных войск и БПЛА были уничтожены цеха
по производству БПЛА в Харьковской области и ангары для их хранения.
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