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ВСУ потеряли более 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов за сутки

ВСУ потеряли более 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов за сутки - РИА Новости Крым, 31.08.2024

ВСУ потеряли более 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов за сутки

Суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили более 2000 военнослужащих, также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов. Об этом... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T13:01

2024-08-31T13:01

2024-08-31T13:02

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили более 2000 военнослужащих, также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 125 военнослужащих и два автомобиля.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Петропавловки, Лозовой Харьковской области, а также Нововодяного, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Григоровки Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Кроме того, отражены две вражеские контратаки.Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", орудие М119, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.Военнослужащие "Южной" группировки войскзаняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра, Зализнянского, Курдюмовки и Константиновки ДНР. Отражена контратака штурмовых групп противника.Украинские войска потеряли до 780 боевиков, танк, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, гаубицы М777 и FH-70, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, два орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр"активными действиями освободили населенный пункт Кирово ДНР и продолжают продвижение в глубину обороны противника.Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах Гродовки, Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы ДНР. Также российские бойцы отразили семь контратак штурмовых групп ВСУПотери противника составили до 455 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два орудия "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и гаубица М101.Подразделения группировки войск "Восток"улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Водяного и Угледара ДНР, отразив одну контратаку.Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Нестерянка Запорожской области, Казацкое, Садовое Херсонской области и города Херсон.Потери противника составили до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка AS-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВСУ уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS. Также поражены цеха сборки беспилотников, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиковКолоссальные потери: за неделю ВСУ лишились почти 17 тысяч боевиковДезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России

https://crimea.ria.ru/20240831/armiya-rossii-osvobodila-naselennyy-punkt-kirovo-v-dnr-1140023693.html

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