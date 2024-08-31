https://crimea.ria.ru/20240831/vsu-poteryali-bolee-2000-boevikov-i-10-skladov-boepripasov-za-sutki-1140024734.html
ВСУ потеряли более 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов за сутки
ВСУ потеряли более 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов за сутки - РИА Новости Крым, 31.08.2024
ВСУ потеряли более 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов за сутки
Суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили более 2000 военнослужащих, также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов. Об этом... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T13:01
2024-08-31T13:01
2024-08-31T13:02
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили более 2000 военнослужащих, также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 125 военнослужащих и два автомобиля.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Петропавловки, Лозовой Харьковской области, а также Нововодяного, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Григоровки Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Кроме того, отражены две вражеские контратаки.Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", орудие М119, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.Военнослужащие "Южной" группировки войскзаняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра, Зализнянского, Курдюмовки и Константиновки ДНР. Отражена контратака штурмовых групп противника.Украинские войска потеряли до 780 боевиков, танк, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, гаубицы М777 и FH-70, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, два орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр"активными действиями освободили населенный пункт Кирово ДНР и продолжают продвижение в глубину обороны противника.Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах Гродовки, Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы ДНР. Также российские бойцы отразили семь контратак штурмовых групп ВСУПотери противника составили до 455 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два орудия "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и гаубица М101.Подразделения группировки войск "Восток"улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Водяного и Угледара ДНР, отразив одну контратаку.Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Нестерянка Запорожской области, Казацкое, Садовое Херсонской области и города Херсон.Потери противника составили до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка AS-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВСУ уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS. Также поражены цеха сборки беспилотников, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт дислокации ВСУ поражен в Сумской области - уничтожены 35 боевиковКолоссальные потери: за неделю ВСУ лишились почти 17 тысяч боевиковДезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости, украина
ВСУ потеряли более 2000 боевиков и 10 складов боеприпасов за сутки
Потери ВСУ за сутки превысили 2000 военнослужащих – Минобороны
13:01 31.08.2024 (обновлено: 13:02 31.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Суммарные суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили более 2000 военнослужащих, также уничтожены 10 полевых складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 125 военнослужащих и два автомобиля.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Петропавловки, Лозовой Харьковской области, а также Нововодяного, Червоной Дибровы Луганской Народной Республики, Григоровки Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Кроме того, отражены две вражеские контратаки.
Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица "Мста-Б", орудие М119, три станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.
Военнослужащие "Южной" группировки войскзаняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часова Яра, Зализнянского, Курдюмовки и Константиновки ДНР. Отражена контратака штурмовых групп противника.
Украинские войска потеряли до 780 боевиков, танк, бронетранспортер М113, четыре автомобиля, гаубицы М777 и FH-70, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, два орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр"активными действиями освободили населенный пункт Кирово ДНР и продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах Гродовки, Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы ДНР. Также российские бойцы отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ
Потери противника составили до 455 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два орудия "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и гаубица М101.
Подразделения группировки войск "Восток"улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Водяного и Угледара ДНР, отразив одну контратаку.
Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Нестерянка Запорожской области, Казацкое, Садовое Херсонской области и города Херсон.
Потери противника составили до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777, самоходная артиллерийская установка AS-90 и станция радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВСУ уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS. Также поражены цеха сборки беспилотников, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.
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