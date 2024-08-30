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Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России
Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России - РИА Новости Крым, 30.08.2024
Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России
Дезертирство в рядах вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов – только по официальным данным возбуждено 30 тысяч дел за первые шесть месяцев... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T19:45
2024-08-30T19:45
2024-08-30T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Дезертирство в рядах вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов – только по официальным данным возбуждено 30 тысяч дел за первые шесть месяцев текущего года. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.По словам Полянского, в том, что украинцы не хотят воевать, нет ничего удивительного, поскольку мужчин там "отлавливают на улицах и бросают на передовую практически без подготовки, на верную гибель"."Поскольку в целях нашей СВО уничтожение Украины как государства не значилось, остановилась бы бессмысленная мясорубка, в которую просроченный украинский президент ради сохранения собственной власти и в угоду западным геополитическим интересам кидает новые сотни тысяч своих сограждан, которые всеми силами пытаются избежать отправки на фронт", – добавил дипломат.Первый заместитель постпреда России при ООН также констатировал, что без накачки западным оружием Украина давно бы уже прекратила воевать.По данным Минобороны РФ, за минувшую неделю потери украинской армии в зоне СВО составили около 17 тысяч военнослужащих.Немногим более 16 тысяч боевиков ВСУ потеряли неделей ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили еще три населенных пунктаВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНРРоссийские войска освободили Орловку в Донбассе
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новости, оон, дмитрий полянский, россия, украина, дезертирство в всу, потери всу
Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России
Более 30 тысяч дел о дезертирстве открыто на Украине за полгода – миссия России при ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Дезертирство в рядах вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов – только по официальным данным возбуждено 30 тысяч дел за первые шесть месяцев текущего года. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Дезертирство в украинской армии достигло невообразимых масштабов. С начала СВО на Украине возбуждено свыше 63 тысяч дел по таким случаям. Только за первые шесть месяцев 2024 года, по данным офиса генпрокурора Украины, открыто почти 30 тысяч дел, что втрое больше, чем в 2022 году. Эксперты же считают, что реальная статистика в два-три раза больше", – сказал дипломат на заседании Совбеза ООН по поставкам западных вооружений Киеву.
По словам Полянского, в том, что украинцы не хотят воевать, нет ничего удивительного, поскольку мужчин там "отлавливают на улицах и бросают на передовую практически без подготовки, на верную гибель".
"Поскольку в целях нашей СВО уничтожение Украины как государства не значилось, остановилась бы бессмысленная мясорубка, в которую просроченный украинский президент ради сохранения собственной власти и в угоду западным геополитическим интересам кидает новые сотни тысяч своих сограждан, которые всеми силами пытаются избежать отправки на фронт", – добавил дипломат.
Первый заместитель постпреда России при ООН также констатировал, что без накачки западным оружием Украина давно бы уже прекратила воевать.
По данным Минобороны РФ, за минувшую неделю потери украинской армии
в зоне СВО составили около 17 тысяч военнослужащих.
Немногим более 16 тысяч боевиков ВСУ потеряли
неделей ранее.
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