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Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России

Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России - РИА Новости Крым, 30.08.2024

Дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов – МИД России

Дезертирство в рядах вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов – только по официальным данным возбуждено 30 тысяч дел за первые шесть месяцев... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T19:45

2024-08-30T19:45

2024-08-30T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Дезертирство в рядах вооруженных сил Украины достигло невообразимых масштабов – только по официальным данным возбуждено 30 тысяч дел за первые шесть месяцев текущего года. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.По словам Полянского, в том, что украинцы не хотят воевать, нет ничего удивительного, поскольку мужчин там "отлавливают на улицах и бросают на передовую практически без подготовки, на верную гибель"."Поскольку в целях нашей СВО уничтожение Украины как государства не значилось, остановилась бы бессмысленная мясорубка, в которую просроченный украинский президент ради сохранения собственной власти и в угоду западным геополитическим интересам кидает новые сотни тысяч своих сограждан, которые всеми силами пытаются избежать отправки на фронт", – добавил дипломат.Первый заместитель постпреда России при ООН также констатировал, что без накачки западным оружием Украина давно бы уже прекратила воевать.По данным Минобороны РФ, за минувшую неделю потери украинской армии в зоне СВО составили около 17 тысяч военнослужащих.Немногим более 16 тысяч боевиков ВСУ потеряли неделей ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили еще три населенных пунктаВС РФ освободили населенные пункты Николаевка в ДНР и Стельмаховку в ЛНРРоссийские войска освободили Орловку в Донбассе

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новости, оон, дмитрий полянский, россия, украина, дезертирство в всу, потери всу