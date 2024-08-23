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ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю
ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 23.08.2024
ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю
За неделю российские войска отразили 55 контратак противника, а также уничтожили 16 155 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T16:51
2024-08-23T16:51
2024-08-23T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю российские войска отразили 55 контратак противника, а также уничтожили 16 155 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В целом за неделю подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 3090 военнослужащих ВСУ, 29 танков, 167 боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты и бронетранспортер М113 производства США, 75 автомобилей, семь пусковых установок РСЗО, в том числе MLRS производства США, 32 орудия полевой артиллерии, а также пусковые установки ЗРК IRIS-T производства ФРГ и С-125, радиолокационная станция TRML-4D производства ФРГ, радиолокационная станция ЗРК NASAMS норвежского производства и восемь станций РЭБ.В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 19 контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 3400 военнослужащих, три танка, 48 автомобилей, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113, десять бронемашин MaxxPro производства США и "Казак". Армией России были поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе шестнадцать САУ и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск отразили две контратаки штурмовых групп противника. За неделю ВСУ потеряли до 4530 военнослужащих, 32 автомобиля, 68 орудий полевой артиллерии, в том числе 36 САУ и гаубиц производства стран НАТО, пять боевых машин РСЗО, из них две RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов и три станции РЭБ.В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое Донецкой Народной Республики. Отражены 27 контратак формирований противника. ВСУ потеряли до 3855 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 800 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть полевых складов с боеприпасами и четыре станции РЭБ.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 480 военнослужащих, 30 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц М777 производства США.Кроме того, были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО MLRS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США, три станции РЭБ и пять полевых складов боеприпасов.Неделей ранее Вооруженные силы РФ отразили 44 контратаки ВСУ и уничтожили 14560 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФРоссийские военные взяли под контроль Межевое в ДНРВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
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ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю
За неделю ВСУ потеряли в зоне СВО 16 155 военнослужащих
16:51 23.08.2024 (обновлено: 16:55 23.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю российские войска отразили 55 контратак противника, а также уничтожили 16 155 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В целом за неделю подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 3090 военнослужащих ВСУ, 29 танков, 167 боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты и бронетранспортер М113 производства США, 75 автомобилей, семь пусковых установок РСЗО, в том числе MLRS производства США, 32 орудия полевой артиллерии, а также пусковые установки ЗРК IRIS-T производства ФРГ и С-125, радиолокационная станция TRML-4D производства ФРГ, радиолокационная станция ЗРК NASAMS норвежского производства и восемь станций РЭБ.
В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 19 контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 3400 военнослужащих, три танка, 48 автомобилей, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113, десять бронемашин MaxxPro производства США и "Казак". Армией России были поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе шестнадцать САУ и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск отразили две контратаки штурмовых групп противника. За неделю ВСУ потеряли до 4530 военнослужащих, 32 автомобиля, 68 орудий полевой артиллерии, в том числе 36 САУ и гаубиц производства стран НАТО, пять боевых машин РСЗО, из них две RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов и три станции РЭБ.
В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое Донецкой Народной Республики. Отражены 27 контратак формирований противника. ВСУ потеряли до 3855 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 800 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть полевых складов с боеприпасами и четыре станции РЭБ.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 480 военнослужащих, 30 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц М777 производства США.
Кроме того, были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО MLRS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США, три станции РЭБ и пять полевых складов боеприпасов.
Неделей ранее
Вооруженные силы РФ отразили 44 контратаки ВСУ и уничтожили 14560 боевиков.
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