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ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю

ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 23.08.2024

ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю

За неделю российские войска отразили 55 контратак противника, а также уничтожили 16 155 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T16:51

2024-08-23T16:51

2024-08-23T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. За неделю российские войска отразили 55 контратак противника, а также уничтожили 16 155 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.В целом за неделю подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 3090 военнослужащих ВСУ, 29 танков, 167 боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты и бронетранспортер М113 производства США, 75 автомобилей, семь пусковых установок РСЗО, в том числе MLRS производства США, 32 орудия полевой артиллерии, а также пусковые установки ЗРК IRIS-T производства ФРГ и С-125, радиолокационная станция TRML-4D производства ФРГ, радиолокационная станция ЗРК NASAMS норвежского производства и восемь станций РЭБ.В течение недели подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 19 контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 3400 военнослужащих, три танка, 48 автомобилей, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113, десять бронемашин MaxxPro производства США и "Казак". Армией России были поражены 30 орудий полевой артиллерии, в том числе шестнадцать САУ и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск отразили две контратаки штурмовых групп противника. За неделю ВСУ потеряли до 4530 военнослужащих, 32 автомобиля, 68 орудий полевой артиллерии, в том числе 36 САУ и гаубиц производства стран НАТО, пять боевых машин РСЗО, из них две RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов и три станции РЭБ.В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое Донецкой Народной Республики. Отражены 27 контратак формирований противника. ВСУ потеряли до 3855 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 800 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожено шесть полевых складов с боеприпасами и четыре станции РЭБ.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 480 военнослужащих, 30 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц М777 производства США.Кроме того, были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО MLRS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 ЗРК Patriot производства США, три станции РЭБ и пять полевых складов боеприпасов.Неделей ранее Вооруженные силы РФ отразили 44 контратаки ВСУ и уничтожили 14560 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:29 украинских боевиков сдались в плен ВС РФРоссийские военные взяли под контроль Межевое в ДНРВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине

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