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Катастрофические потери: за неделю ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Катастрофические потери: за неделю ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков
Катастрофические потери: за неделю ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Катастрофические потери: за неделю ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков
За неделю российские войска отразили 44 контратаки врага, ВСУ потеряли 14560 боевиков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T15:29
2024-08-16T15:29
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. За неделю российские войска отразили 44 контратаки врага, ВСУ потеряли 14560 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.В целом за неделю подразделения группировки войск "Север" уничтожили 33 танка, 221 боевую бронированную машину, в том числе 13 американских боевых машин пехоты "Bradley" и восемь бронетранспортеров "Stryker", а также 117 автомобилей. Армией России поражены семь пусковых установок РСЗО и 34 орудия полевой артиллерии, уничтожены три самоходные установки ЗРК "Patriot" производства США и "Бук-М1", а также четыре станции РЭБ. За неделю противник потерял до 2765 военнослужащих.В течение недели подразделения группировки войск "Запад" занимали более выгодные рубежи и позиции, отразили 12 контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 3450 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин, в том числе девять бронетранспортеров М113 производства США и 34 автомобиля. ВС РФ поразили 36 орудий полевой артиллерии, из них 15 САУ и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 23 полевых склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре контратаки противника и уничтожили три полевых склада боеприпасов. ВСУ потеряли до 3825 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 50 орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" отразили 20 контратак противника. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3195 военнослужащих, четыре танка, из них два американских "Abrams", 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и отразили восемь контратак ВСУ. Противник потерял до 770 военнослужащих, 34 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 555 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, 48 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц М777 производства США. Уничтожено три станции РЭБ и восемь полевых складов боеприпасов.Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУВойска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУРоссийской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Катастрофические потери: за неделю ВСУ лишились более 14 тысяч боевиков

ВСУ потеряли за неделю более 14000 тысяч боевиков и западную технику

15:29 16.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. За неделю российские войска отразили 44 контратаки врага, ВСУ потеряли 14560 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
В целом за неделю подразделения группировки войск "Север" уничтожили 33 танка, 221 боевую бронированную машину, в том числе 13 американских боевых машин пехоты "Bradley" и восемь бронетранспортеров "Stryker", а также 117 автомобилей. Армией России поражены семь пусковых установок РСЗО и 34 орудия полевой артиллерии, уничтожены три самоходные установки ЗРК "Patriot" производства США и "Бук-М1", а также четыре станции РЭБ. За неделю противник потерял до 2765 военнослужащих.
В течение недели подразделения группировки войск "Запад" занимали более выгодные рубежи и позиции, отразили 12 контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 3450 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин, в том числе девять бронетранспортеров М113 производства США и 34 автомобиля. ВС РФ поразили 36 орудий полевой артиллерии, из них 15 САУ и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 23 полевых склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск отразили четыре контратаки противника и уничтожили три полевых склада боеприпасов. ВСУ потеряли до 3825 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 50 орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Центр" отразили 20 контратак противника. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3195 военнослужащих, четыре танка, из них два американских "Abrams", 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и отразили восемь контратак ВСУ. Противник потерял до 770 военнослужащих, 34 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 555 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты, 48 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них шесть гаубиц М777 производства США. Уничтожено три станции РЭБ и восемь полевых складов боеприпасов.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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