https://crimea.ria.ru/20240814/rossiyskoy-pvo-sbity-reaktivnye-snaryady-proizvodstva-ssha-i-147-dronov-vsu-1139589983.html

Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ

Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 147 беспилотников ВСУ и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T13:29

2024-08-14T13:29

2024-08-14T13:37

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

пво

беспилотник (бпла, дрон)

авиабомба hammer

himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 147 беспилотников ВСУ и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 638 самолетов, 279 вертолетов, 29970 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17057 танков и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13229 орудий полевой артиллерии и минометов, 24715 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в ведомстве.Также вооруженные силы РФ разгромили топливную базу и скопления живой силы и военной техники украинских боевиков.Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информацияНовости Курской области: данные властейЧисло погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), авиабомба hammer, himars