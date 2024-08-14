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Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ
Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 147 беспилотников ВСУ и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T13:29
2024-08-14T13:29
2024-08-14T13:37
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
авиабомба hammer
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 147 беспилотников ВСУ и снаряды западного образца. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 638 самолетов, 279 вертолетов, 29970 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17057 танков и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13229 орудий полевой артиллерии и минометов, 24715 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в ведомстве.Также вооруженные силы РФ разгромили топливную базу и скопления живой силы и военной техники украинских боевиков.Накануне российские системы противовоздушной обороны уничтожили вражеский вертолет и снаряды западного образца.Читайте также на РИА Новости Крым:Эвакуация жителей приграничья в Курской области: актуальная информацияНовости Курской области: данные властейЧисло погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), авиабомба hammer, himars
Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ
Реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУ за сутки сбиты силами российской ПВО
13:29 14.08.2024 (обновлено: 13:37 14.08.2024)