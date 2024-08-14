Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240814/chislo-pogibshikh-ot-udara-vsu-po-avtobusu-v-lisichanske-vozroslo-do-trekh-1139587565.html
Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех
Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех
Число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав ЛНР. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T12:00
2024-08-14T12:00
россия
новости
луганская народная республика (лнр)
лисичанск
обстрелы всу
наталия пащенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_b7fd613e9b88840e0cf83ecde5a66461.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав ЛНР.Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек.По состоянию на утро 14 августа в Луганской республиканской клинической больнице находились 9 пациентов, доставленных в клинику из Лисичанска. В крайне тяжелом состоянии - три человека, в тяжелом - еще четверо раненых. В состоянии средней степени тяжести - два пациента, проинформировала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram.По данным главы Минздрава, состояние 12-летней девочки, которая проходит лечение в детской республиканской клинической больнице, стабильно тяжелое. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.
россия
луганская народная республика (лнр)
лисичанск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26432/50/264325001_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_7bec0252653757d21d0d3fe2a389e9fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, луганская народная республика (лнр), лисичанск, обстрелы всу, наталия пащенко
Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех

Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех – минздрав ЛНР

12:00 14.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав ЛНР.
Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек.
"К сожалению, пациент скончался. Медики предприняли все возможные усилия для стабилизации его состояния, но травма была очень серьезной. Наши соболезнования родным и близким", - говорится в публикации.
По состоянию на утро 14 августа в Луганской республиканской клинической больнице находились 9 пациентов, доставленных в клинику из Лисичанска. В крайне тяжелом состоянии - три человека, в тяжелом - еще четверо раненых. В состоянии средней степени тяжести - два пациента, проинформировала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram.
По данным главы Минздрава, состояние 12-летней девочки, которая проходит лечение в детской республиканской клинической больнице, стабильно тяжелое. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.
 
РоссияНовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)ЛисичанскОбстрелы ВСУНаталия Пащенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14На ЮБК горит лесная подстилка
12:00Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех
11:45Россия продлила запрет на вывоз бензина
11:40Успенский пост: смысл и традиции
11:26Пять лет за организацию притона: в Севастополе осудят ОПГ
11:14Росгвардия приняла дополнительные меры для охраны Курской АЭС
10:58На Солнце произошла мощнейшая вспышка
10:33Правительство направит 600 миллионов пострадавшим в Курской области
10:10Пожар в торговом центре на юго-западе Москвы потушили
10:02Мошенники из Симферополя задержаны за аферу с недвижимостью на 10 млн
09:44В Турцию по отпечаткам пальцев - Анкара готовит новые правила въезда
09:35На востоке Крыма поврежден газопровод
09:28Пожар охватил торговый центр в Москве
09:19Крымский мост: ситуация с очередями к этому часу
08:59В Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водитель
08:51Когда Феодосийский музей древностей откроется для туристов
08:29Что должно быть в новой автомобильной аптечке с 1 сентября
08:05Массированный налет беспилотников на регионы РФ - что известно
07:48Билеты на плацкартные места в Крым подешевеют
07:27Медовый Спас: смысл и история праздника
Лента новостейМолния