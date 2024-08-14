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Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех
Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех
Число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав ЛНР. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T12:00
2024-08-14T12:00
2024-08-14T12:00
россия
новости
луганская народная республика (лнр)
лисичанск
обстрелы всу
наталия пащенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав ЛНР.Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек.По состоянию на утро 14 августа в Луганской республиканской клинической больнице находились 9 пациентов, доставленных в клинику из Лисичанска. В крайне тяжелом состоянии - три человека, в тяжелом - еще четверо раненых. В состоянии средней степени тяжести - два пациента, проинформировала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram.По данным главы Минздрава, состояние 12-летней девочки, которая проходит лечение в детской республиканской клинической больнице, стабильно тяжелое. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.
россия
луганская народная республика (лнр)
лисичанск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, луганская народная республика (лнр), лисичанск, обстрелы всу, наталия пащенко
Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех
Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех – минздрав ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав ЛНР.
Во вторник днем ВСУ атаковали
Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек.
"К сожалению, пациент скончался. Медики предприняли все возможные усилия для стабилизации его состояния, но травма была очень серьезной. Наши соболезнования родным и близким", - говорится в публикации.
По состоянию на утро 14 августа в Луганской республиканской клинической больнице находились 9 пациентов, доставленных в клинику из Лисичанска. В крайне тяжелом состоянии - три человека, в тяжелом - еще четверо раненых. В состоянии средней степени тяжести - два пациента, проинформировала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram.
По данным главы Минздрава, состояние 12-летней девочки, которая проходит лечение в детской республиканской клинической больнице, стабильно тяжелое. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.