https://crimea.ria.ru/20240814/chislo-pogibshikh-ot-udara-vsu-po-avtobusu-v-lisichanske-vozroslo-do-trekh-1139587565.html

Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех

Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Число погибших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до трех

Число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав ЛНР. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T12:00

2024-08-14T12:00

2024-08-14T12:00

россия

новости

луганская народная республика (лнр)

лисичанск

обстрелы всу

наталия пащенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех, сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав ЛНР.Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек.По состоянию на утро 14 августа в Луганской республиканской клинической больнице находились 9 пациентов, доставленных в клинику из Лисичанска. В крайне тяжелом состоянии - три человека, в тяжелом - еще четверо раненых. В состоянии средней степени тяжести - два пациента, проинформировала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram.По данным главы Минздрава, состояние 12-летней девочки, которая проходит лечение в детской республиканской клинической больнице, стабильно тяжелое. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.

россия

луганская народная республика (лнр)

лисичанск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, луганская народная республика (лнр), лисичанск, обстрелы всу, наталия пащенко