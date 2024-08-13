Рейтинг@Mail.ru
Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240813/chislo-zhertv-i-postradavshikh-pri-atake-na-avtobus-v-lisichanske-vyroslo-1139566674.html
Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
До двух выросло число жертв атаки украинских боевиков на автобус в Лисичанске, а количество пострадавших достигло 30 человек. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T14:46
2024-08-13T15:06
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
наталия пащенко
происшествия
обстрелы всу
кассетные боеприпасы
новости
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072663_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_a258ac77c1f345084a2e46e469f31a3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. До двух выросло число жертв атаки украинских боевиков на автобус в Лисичанске, а количество пострадавших достигло 30 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Изначально сообщалось об одном погибшем и 28 раненых, позже число пострадавших и погибших выросло. По ее данным, у всех раненных в атаке диагностировали минно-взрывные травмы. Состояние 18 пострадавших, в том числе одного ребенка, - тяжелое и крайне тяжелое. Остальные пассажиры находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.Как отметила глава минздрава ЛНР, людей эвакуируют в больницы около десяти бригад скорой помощи. Кроме местных медиков на место выехали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР. Для эвакуации тяжелых пациентов в Лисичанск направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада.Читайте также на РИА Новости Крым:Французские СМИ не писали о трагедии в Учкуевке – дочь Юлиана СеменоваОколо 70% жителей Шебекино покинули свои дома – ГладковЖителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/15/1119072663_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_0e222d2d06a638856eef9b18d252f096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лисичанск, луганская народная республика (лнр), наталия пащенко, происшествия, обстрелы всу, кассетные боеприпасы, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске

Минздрав ЛНР: в больнице скончался второй пассажир автобуса в Лисичанске, раненых 30

14:46 13.08.2024 (обновлено: 15:06 13.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрач в больнице
Врач в больнице - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. До двух выросло число жертв атаки украинских боевиков на автобус в Лисичанске, а количество пострадавших достигло 30 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Изначально сообщалось об одном погибшем и 28 раненых, позже число пострадавших и погибших выросло.

"Всего госпитализированы 30 человек, один пассажир автобуса, женщина, к сожалению, скончалась. У мужчины было проникающее ранение сердца, медики не смогли его спасти. Ранение было не совместимое с жизнью", - написала Пащенко в своем Telegram.

По ее данным, у всех раненных в атаке диагностировали минно-взрывные травмы. Состояние 18 пострадавших, в том числе одного ребенка, - тяжелое и крайне тяжелое. Остальные пассажиры находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Как отметила глава минздрава ЛНР, людей эвакуируют в больницы около десяти бригад скорой помощи. Кроме местных медиков на место выехали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР.
Для эвакуации тяжелых пациентов в Лисичанск направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Французские СМИ не писали о трагедии в Учкуевке – дочь Юлиана Семенова
Около 70% жителей Шебекино покинули свои дома – Гладков
Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
 
ЛисичанскЛуганская Народная Республика (ЛНР)Наталия ПащенкоПроисшествияОбстрелы ВСУКассетные боеприпасыНовостиСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27Почти 4 тысячи крымчан остались без света из-за аварии
15:14Путин назвал условие для мира в Палестине
14:50Онищенко назвал главную опасность нового подвида "Омикрона" JN.1
14:46Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
14:37Россия направила Палестине 800 тонн гуманитарной помощи – Путин
14:17Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны России
14:13ВС РФ сминают врага на всех фронтах – уничтожены еще 1835 боевиков
14:02ВСУ атаковали Лисичанск кассетными боеприпасами - 1 погибший и 28 раненых
13:50Истребитель и четыре снаряда HIMARS уничтожены армией России за сутки
13:30Переселенцев из Курской области разместят на Азовском побережье
13:18Киев запретил въезд в 20-километровую приграничную зону Сумской области
13:07В Евпатории построили новую подстанцию скорой помощи
12:45Жуткое столкновение двух фур в Крыму – водителя зажало в кузове
12:00Сколько терактов предотвратили в России с начала года
11:51Шквал и грозовые ливни идут на Крым - объявлено штормовое
11:40Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины
11:28В Евпатории двое подростков на мопеде врезались в столб
11:18Пожар в Ялтинском заповеднике локализован – выгорело 13 соток
11:158-летний ребенок погиб в ночном ДТП на Кубани
11:09Аксенов назначил врио главы минтранса Крыма
Лента новостейМолния