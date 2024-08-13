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Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
До двух выросло число жертв атаки украинских боевиков на автобус в Лисичанске, а количество пострадавших достигло 30 человек. Об этом сообщила министр... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T14:46
2024-08-13T14:46
2024-08-13T15:06
лисичанск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. До двух выросло число жертв атаки украинских боевиков на автобус в Лисичанске, а количество пострадавших достигло 30 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Изначально сообщалось об одном погибшем и 28 раненых, позже число пострадавших и погибших выросло. По ее данным, у всех раненных в атаке диагностировали минно-взрывные травмы. Состояние 18 пострадавших, в том числе одного ребенка, - тяжелое и крайне тяжелое. Остальные пассажиры находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.Как отметила глава минздрава ЛНР, людей эвакуируют в больницы около десяти бригад скорой помощи. Кроме местных медиков на место выехали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР. Для эвакуации тяжелых пациентов в Лисичанск направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада.Читайте также на РИА Новости Крым:Французские СМИ не писали о трагедии в Учкуевке – дочь Юлиана СеменоваОколо 70% жителей Шебекино покинули свои дома – ГладковЖителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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лисичанск, луганская народная республика (лнр), наталия пащенко, происшествия, обстрелы всу, кассетные боеприпасы, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Выросло число жертв и пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
Минздрав ЛНР: в больнице скончался второй пассажир автобуса в Лисичанске, раненых 30
14:46 13.08.2024 (обновлено: 15:06 13.08.2024)