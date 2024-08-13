https://crimea.ria.ru/20240813/frantsuzskie-smi-ne-pisali-o-tragedii-v-uchkuevke--doch-yuliana-semenova-1139551630.html
Французские СМИ не писали о трагедии в Учкуевке – дочь Юлиана Семенова
Французские СМИ не писали о трагедии в Учкуевке – дочь Юлиана Семенова - РИА Новости Крым, 13.08.2024
Французские СМИ не писали о трагедии в Учкуевке – дочь Юлиана Семенова
В европейских СМИ никак не осветили трагедию в Севастополе, когда ВСУ атаковали пляж в Учкуевке, не пишут и о жертвах обстрелов мирных россиян. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 13.08.2024
2024-08-13T07:07
2024-08-13T07:07
2024-08-13T07:07
франция
радио "спутник в крыму"
мнения
эммануэль макрон
политика
ольга семенова
севастополь
крым
общество
учкуевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В европейских СМИ никак не осветили трагедию в Севастополе, когда ВСУ атаковали пляж в Учкуевке, не пишут и о жертвах обстрелов мирных россиян. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала дочь писателя Юлиана Семенова, журналист, публицист и прозаик Ольга Семенова.В 1994 году Ольга вышла замуж за гражданина Франции и с тех пор живет в Париже, где активно сотрудничает с Русским домом и Россотрудничеством. Она имеет двойное гражданство, но по-прежнему, не смотря на трудности в логистике, несколько раз в год приезжает в Крым, в дом писателя Юлиана Семенова в поселке Олива.Французская пресса делает все, чтобы создать у граждан неправильное представление о России и ее политике. Но образованная часть общества сейчас начинает понимать реальную ситуацию, говорит она."В последнее время они в большинстве своем негативно относятся к участию в конфликте Франции и перестали идеализировать Зеленского. В начале СВО этого самовлюбленного и лживого лицедея называли чуть ли не Черчиллем наших дней, а теперь, конечно, понимают, что это все смехотворно", – рассказывает дочь писателя.Кроме того, практичные французы сейчас почувствовали удар по кошельку, и этом заставляет их задуматься о действиях президента Макрона.Все это существенно понизило рейтинг президента Эммануэля Макрона и его партии, считает Ольга Семенова. Эта политическая сила уже потеряла лидирующее место на недавних выборах."Макрона французы очень активно не поддерживают, чувствуя, что с ним будет дорога в никуда", - подытожила журналист.Правящие партии проиграли на выборах в главных государствах Евросоюза, включая Германию и Францию, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона. Выборы в Европарламент прошли в условиях жесткой русофобии и отсутствия честной конкурентной борьбы, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная скатерть с автографами появилась в доме-музее Юлиана СеменоваВторое издание альбома "Крым Юлиана Семенова" вышло к 85-летию писателяНа "Виллу Штирлица" будут водить всех желающих
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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франция, мнения, эммануэль макрон, политика, ольга семенова, севастополь, крым, общество, учкуевка
Французские СМИ не писали о трагедии в Учкуевке – дочь Юлиана Семенова
Дочь Юлиана Семенова рассказала о реакции французских СМИ на трагедию в Учкуевке
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым
. В европейских СМИ никак не осветили трагедию в Севастополе, когда ВСУ атаковали пляж в Учкуевке
, не пишут и о жертвах обстрелов мирных россиян. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала дочь писателя Юлиана Семенова, журналист, публицист и прозаик Ольга Семенова.
В 1994 году Ольга вышла замуж за гражданина Франции и с тех пор живет в Париже, где активно сотрудничает с Русским домом и Россотрудничеством. Она имеет двойное гражданство, но по-прежнему, не смотря на трудности в логистике, несколько раз в год приезжает в Крым, в дом писателя Юлиана Семенова в поселке Олива.
"Трагедию на пляже в Севастополе французские СМИ осветили достаточно скупо, об обстрелах Крыма тоже говорят очень мало. Но нужно принять во внимание тот факт, что западные СМИ, и французские в частности, давно утратили свою независимость, ведь ими руководят кукловоды-глобалисты", – сказала она.
Французская пресса делает все, чтобы создать у граждан неправильное представление о России и ее политике. Но образованная часть общества сейчас начинает понимать реальную ситуацию, говорит она.
"В последнее время они в большинстве своем негативно относятся к участию в конфликте Франции и перестали идеализировать Зеленского. В начале СВО этого самовлюбленного и лживого лицедея называли чуть ли не Черчиллем наших дней, а теперь, конечно, понимают, что это все смехотворно", – рассказывает дочь писателя.
Кроме того, практичные французы сейчас почувствовали удар по кошельку, и этом заставляет их задуматься о действиях президента Макрона.
"Французы люди практичные, они умеют считать деньги. Вот литр бензина теперь стоит во Франции на наши деньги 200 рублей – далеко не уедешь. Цены на электроэнергию, газ выросли на 30-40, а то и на 50%, выросли цены на продукты питания и на одежду. Поэтому общее настроение невеселое", – констатировала журналист.
Все это существенно понизило рейтинг президента Эммануэля Макрона и его партии, считает Ольга Семенова. Эта политическая сила уже потеряла лидирующее место на недавних выборах.
"Макрона французы очень активно не поддерживают, чувствуя, что с ним будет дорога в никуда", - подытожила журналист.
Правящие партии проиграли на выборах в главных государствах Евросоюза, включая Германию и Францию
, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона. Выборы в Европарламент прошли в условиях жесткой русофобии
и отсутствия честной конкурентной борьбы, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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