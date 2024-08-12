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Около 70% жителей Шебекино покинули свои дома – Гладков - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Около 70% жителей Шебекино покинули свои дома – Гладков
Около 70% жителей Шебекино покинули свои дома – Гладков - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Около 70% жителей Шебекино покинули свои дома – Гладков
Порядка 70% населения Шебекино покинули территорию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T16:21
2024-08-12T16:28
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
новости
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Порядка 70% населения Шебекино покинули территорию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков также отметил, что было принято решение по отселению 12 тысяч человек из приграничных районов Белгородской области. По словам губернатора, в области ситуация ухудшилась, число обстрелов увеличилось.По данным губернатора, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года, по словам Гладкова, при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. В регион направили автобусы. Процесс согласования и вывоза людей находится на контроле местных властей.Накануне Гладков сообщал о том, что в регионе после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы. Так называемые "колокольчики" обнаружили в Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненаяЕще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУВ Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), новости, белгородская область
Около 70% жителей Шебекино покинули свои дома – Гладков

Около 50-70% жителей Шебекино покинули территорию – губернатор

16:21 12.08.2024 (обновлено: 16:28 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭвакуация жителей из города Рыльск в Курской области
Эвакуация жителей из города Рыльск в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Порядка 70% населения Шебекино покинули территорию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Около 50-70% жителей Шебекино покинули территорию, напряжение среди населения растет", – заявил губернатор на совещании по ситуации в Курской области.
Гладков также отметил, что было принято решение по отселению 12 тысяч человек из приграничных районов Белгородской области. По словам губернатора, в области ситуация ухудшилась, число обстрелов увеличилось.
По данным губернатора, в этом году из-за атак ВСУ в Белгородской области погибли 36 мирных жителей и еще 300 получили ранения. За два года, по словам Гладкова, при обстрелах ВСУ в регионе пострадали более 30 тысяч домов и квартир.
Ранее в Белгородской области из-за активности ВСУ начали перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. В регион направили автобусы. Процесс согласования и вывоза людей находится на контроле местных властей.
Накануне Гладков сообщал о том, что в регионе после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы. Так называемые "колокольчики" обнаружили в Шебекино.
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