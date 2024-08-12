https://crimea.ria.ru/20240812/zhiteley-belgorodskoy-oblasti-peremeschayut-v-bezopasnye-mesta-1139526726.html

Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места

Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места

В Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T07:41

2024-08-12T07:41

2024-08-12T07:55

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

новости сво

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/14/1139010071_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a0901068cb2228a77d22dfc4b73a4210.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, на месте уже находятся представители власти. "Процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах", транспорт направлен в регион.Гладков выразил уверенность, что все пройдет организованно, спокойно и без паники, под руководством ответственных лиц. Он сообщил, что также выезжает на место.Накануне Гладков сообщал, что в Шебекино после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы.Кроме того, в течение минувшего воскресенья в городе при атаках дронов и обстрелах ранены пять мирных жителей.В связи с участившимися массированными атаками боевиков на Шебекино Гладков рекомендовал жителям на время выехать в Белгород.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУЖителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстреловБолее 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости сво, обстрелы всу