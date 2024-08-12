Рейтинг@Mail.ru
Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240812/zhiteley-belgorodskoy-oblasti-peremeschayut-v-bezopasnye-mesta-1139526726.html
Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места
Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места
В Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T07:41
2024-08-12T07:55
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости сво
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/14/1139010071_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a0901068cb2228a77d22dfc4b73a4210.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, на месте уже находятся представители власти. "Процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах", транспорт направлен в регион.Гладков выразил уверенность, что все пройдет организованно, спокойно и без паники, под руководством ответственных лиц. Он сообщил, что также выезжает на место.Накануне Гладков сообщал, что в Шебекино после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы.Кроме того, в течение минувшего воскресенья в городе при атаках дронов и обстрелах ранены пять мирных жителей.В связи с участившимися массированными атаками боевиков на Шебекино Гладков рекомендовал жителям на время выехать в Белгород.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУЖителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстреловБолее 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/14/1139010071_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7f9aa7fd2cc9aaf8d14207e747e5dac7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости сво, обстрелы всу
Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места

Жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ - Гладков

07:41 12.08.2024 (обновлено: 07:55 12.08.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - сообщил Гладков в своем ТГ-канале.
По его словам, на месте уже находятся представители власти. "Процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах", транспорт направлен в регион.
Гладков выразил уверенность, что все пройдет организованно, спокойно и без паники, под руководством ответственных лиц. Он сообщил, что также выезжает на место.
Накануне Гладков сообщал, что в Шебекино после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы.
Кроме того, в течение минувшего воскресенья в городе при атаках дронов и обстрелах ранены пять мирных жителей.
В связи с участившимися массированными атаками боевиков на Шебекино Гладков рекомендовал жителям на время выехать в Белгород.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ
Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
Более 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковНовости СВООбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:26На Запорожской АЭС после атаки БПЛА изнутри выгорела градирня
09:02Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
08:47В Париже завершились Олимпийские игры
08:33Вся жизнь в искусстве: династия художников из Симферополя
08:04В очередях на Крымском мосту ожидают проезда более 1200 машин
07:46Осторожно осы: аллерголог дала советы на случай укуса
07:41Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места
07:2418 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионы
07:01Ждать ли бабьего лета в Крыму
06:43Где в Севастополе из-за ремонтных работ отключат свет в понедельник
06:25Пожар на Запорожской АЭС - главное к этому часу
06:06Крымский мост: ситуация на утро понедельника
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
23:57Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС
23:48Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
23:28Пожар на Запорожской АЭС локализован
22:45Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
22:06На ЗАЭС после украинской атаки горит объект охладительных систем
22:05Евпатория осталась без света
Лента новостейМолния