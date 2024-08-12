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Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места
Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места
В Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T07:41
2024-08-12T07:41
2024-08-12T07:55
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, на месте уже находятся представители власти. "Процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах", транспорт направлен в регион.Гладков выразил уверенность, что все пройдет организованно, спокойно и без паники, под руководством ответственных лиц. Он сообщил, что также выезжает на место.Накануне Гладков сообщал, что в Шебекино после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы.Кроме того, в течение минувшего воскресенья в городе при атаках дронов и обстрелах ранены пять мирных жителей.В связи с участившимися массированными атаками боевиков на Шебекино Гладков рекомендовал жителям на время выехать в Белгород.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУЖителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстреловБолее 76 тысяч человек эвакуированы из Курской области – МЧС России
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости сво, обстрелы всу
Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места
Жителей Краснояружского района начали перемещать из-за активности ВСУ - Гладков
07:41 12.08.2024 (обновлено: 07:55 12.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - сообщил Гладков в своем ТГ-канале.
По его словам, на месте уже находятся представители власти. "Процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах", транспорт направлен в регион.
Гладков выразил уверенность, что все пройдет организованно, спокойно и без паники, под руководством ответственных лиц. Он сообщил, что также выезжает на место.
Накануне Гладков сообщал
, что в Шебекино после украинских обстрелов на улицах остаются взрывоопасные предметы.
Кроме того, в течение минувшего воскресенья в городе при атаках дронов и обстрелах ранены пять мирных жителей
.
В связи с участившимися массированными атаками боевиков на Шебекино Гладков рекомендовал жителям на время выехать в Белгород.
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