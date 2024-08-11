Рейтинг@Mail.ru
Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240811/zhiteley-shebekino-prizvali-vyekhat-v-belgorod-iz-za-uchastivshikhsya-obstrelov-1139516058.html
Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекино с предложением на время выехать из города в связи с участившимися атаками... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T13:48
2024-08-11T14:33
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
белгород
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138123414_0:0:1571:883_1920x0_80_0_0_903e9050d02dc10f337ca6548ec9f559.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекино с предложением на время выехать из города в связи с участившимися атаками украинских боевиков. Об этом он сообщил в своем Telegram.Он также добавил, что на время темпы восстановительных работ в городе снизятся из-за постоянных атак со стороны ВСУ на ремонтные бригады."Заниматься большим объемом восстановления в таких напряженных условиях невозможно — угроза жизни для строителей. И такие случаи, к большому горю, уже есть. Поэтому пока что нужно в первую очередь делать временный тепловой контур поврежденных домов и ремонтировать крыши, чтобы спасти имущество жителей, которое может просто пропасть, если начнутся дожди", - написал Гладков.И заверил, что после нормализации ситуации все работы будут возобновлены.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в слободе Белая Курской области сейчас – данные властейВ Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на домВ Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138123414_114:0:1291:883_1920x0_80_0_0_1af0eddf50add8fc1f7d7f10e424025e.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, белгород, новости, безопасность
Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов

Гладков рекомендовал жителям Шебекино выехать в Белгород из-за массированных обстрелов

13:48 11.08.2024 (обновлено: 14:33 11.08.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ города Шебекино
Последствия обстрела ВСУ города Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекино с предложением на время выехать из города в связи с участившимися атаками украинских боевиков. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Проговорил с людьми о том, что в период участившихся массированных обстрелов будет правильно, если они примут решение выехать в ПВР в Белгород. Расстояние между городами небольшое, и жители, если ситуация улучшится, могут вернуться домой. При необходимости транспорт организуем", - заверил глава области.

Он также добавил, что на время темпы восстановительных работ в городе снизятся из-за постоянных атак со стороны ВСУ на ремонтные бригады.
"Заниматься большим объемом восстановления в таких напряженных условиях невозможно — угроза жизни для строителей. И такие случаи, к большому горю, уже есть. Поэтому пока что нужно в первую очередь делать временный тепловой контур поврежденных домов и ремонтировать крыши, чтобы спасти имущество жителей, которое может просто пропасть, если начнутся дожди", - написал Гладков.
И заверил, что после нормализации ситуации все работы будут возобновлены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация в слободе Белая Курской области сейчас – данные властей
В Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на дом
В Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая
 
Шебекино (город в Белгородской области)Вячеслав ГладковОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияБелгородНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38Более 8 складов боеприпасов и свыше 1700 боевиков – потери ВСУ за сутки
14:17ВСУ попытались прорваться в Курскую область с четырех направлений
14:06ВСУ раскидывают по Шебекино взрывоопасные "колокольчики"
14:00Еще четыре мирных жителя ранены в Шебекино после обстрелов ВСУ
13:48Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
13:39Силы ПВО сбили 15 западных реактивных снарядов и 71 украинский дрон
13:32Три пусковые установки Patriot уничтожены на Украине
13:00Громкие хлопки на Южном берегу Крыма – что происходит
12:54В Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на дом
12:3969 раненых в Курской области мирных жителей находятся в стационаре
12:13Над Курской областью сбиты малоразмерные воздушные шары
12:10В пробке перед Крымским мостом стоят больше тысячи машин с двух сторон
11:58Подросток за рулем арендного авто устроил смертельное ДТП в Москве
11:30В слободе Белая Курской области нет боевых столкновений – власти
11:21Смертельное ДТП на ялтинской трассе – иномарка сбила велосипедистку
11:09Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024
10:55Громкая ночь на Украине – какие объекты уничтожены
10:41На западе Румынии произошло землетрясение
10:27Ситуация в слободе Белая Курской области сейчас – данные властей
10:08Пробки у Крымского моста – проезда ждать больше 3 часов
Лента новостейМолния