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Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов

Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекино с предложением на время выехать из города в связи с участившимися атаками... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T13:48

2024-08-11T13:48

2024-08-11T14:33

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекино с предложением на время выехать из города в связи с участившимися атаками украинских боевиков. Об этом он сообщил в своем Telegram.Он также добавил, что на время темпы восстановительных работ в городе снизятся из-за постоянных атак со стороны ВСУ на ремонтные бригады."Заниматься большим объемом восстановления в таких напряженных условиях невозможно — угроза жизни для строителей. И такие случаи, к большому горю, уже есть. Поэтому пока что нужно в первую очередь делать временный тепловой контур поврежденных домов и ремонтировать крыши, чтобы спасти имущество жителей, которое может просто пропасть, если начнутся дожди", - написал Гладков.И заверил, что после нормализации ситуации все работы будут возобновлены.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в слободе Белая Курской области сейчас – данные властейВ Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на домВ Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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