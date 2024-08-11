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Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекино с предложением на время выехать из города в связи с участившимися атаками... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T13:48
2024-08-11T13:48
2024-08-11T14:33
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекино с предложением на время выехать из города в связи с участившимися атаками украинских боевиков. Об этом он сообщил в своем Telegram.Он также добавил, что на время темпы восстановительных работ в городе снизятся из-за постоянных атак со стороны ВСУ на ремонтные бригады."Заниматься большим объемом восстановления в таких напряженных условиях невозможно — угроза жизни для строителей. И такие случаи, к большому горю, уже есть. Поэтому пока что нужно в первую очередь делать временный тепловой контур поврежденных домов и ремонтировать крыши, чтобы спасти имущество жителей, которое может просто пропасть, если начнутся дожди", - написал Гладков.И заверил, что после нормализации ситуации все работы будут возобновлены.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в слободе Белая Курской области сейчас – данные властейВ Курске выросло число пострадавших при падении обломков ракеты на домВ Шебекино сразу три дрона атаковали жилой дом - есть раненая
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шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, белгород, новости, безопасность
Жителей Шебекино призвали выехать в Белгород из-за участившихся обстрелов
Гладков рекомендовал жителям Шебекино выехать в Белгород из-за массированных обстрелов
13:48 11.08.2024 (обновлено: 14:33 11.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям Шебекино с предложением на время выехать из города в связи с участившимися атаками украинских боевиков. Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Проговорил с людьми о том, что в период участившихся массированных обстрелов будет правильно, если они примут решение выехать в ПВР в Белгород. Расстояние между городами небольшое, и жители, если ситуация улучшится, могут вернуться домой. При необходимости транспорт организуем", - заверил глава области.
Он также добавил, что на время темпы восстановительных работ в городе снизятся из-за постоянных атак со стороны ВСУ на ремонтные бригады.
"Заниматься большим объемом восстановления в таких напряженных условиях невозможно — угроза жизни для строителей. И такие случаи, к большому горю, уже есть. Поэтому пока что нужно в первую очередь делать временный тепловой контур поврежденных домов и ремонтировать крыши, чтобы спасти имущество жителей, которое может просто пропасть, если начнутся дожди", - написал Гладков.
И заверил, что после нормализации ситуации все работы будут возобновлены.
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