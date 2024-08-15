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Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ
Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ
Российские военнослужащие нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и базам с морскими дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T13:35
2024-08-15T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и базам с морскими дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 152 районах.Ранее в четверг сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла в плен украинских боевиков в Курской области Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУВойска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ
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россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ

ВС России нанесли удар по складу ракетного вооружения ВСУ

13:35 15.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С"
Боевая работа САУ Мста-С - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и базам с морскими дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены: склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянка топливозаправщиков",- говорится в сообщении.
Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 152 районах.
Ранее в четверг сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики.
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РоссияНовостиНовости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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