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Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ
Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ
Российские военнослужащие нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и базам с морскими дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T13:35
2024-08-15T13:35
2024-08-15T13:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и базам с морскими дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 152 районах.Ранее в четверг сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла в плен украинских боевиков в Курской области Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУВойска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ
ВС России нанесли удар по складу ракетного вооружения ВСУ