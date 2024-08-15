https://crimea.ria.ru/20240815/armiya-rossii-unichtozhila-sklad-raketnogo-vooruzheniya-vsu-1139624674.html

Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ

Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и базам с морскими дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T13:35

2024-08-15T13:35

2024-08-15T13:35

россия

новости

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/09/1139475747_0:97:2959:1761_1920x0_80_0_0_df14532cda88284e2f9baf7bdd74b15d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и базам с морскими дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 152 районах.Ранее в четверг сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла в плен украинских боевиков в Курской области Российской ПВО сбиты реактивные снаряды производства США и 147 дронов ВСУВойска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУ

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу