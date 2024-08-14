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Армия России взяла в плен украинских боевиков в Курской области
Армия России взяла в плен украинских боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Армия России взяла в плен украинских боевиков в Курской области
Российские военные за сутки в Курской области взяли в плен 18 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T14:22
2024-08-14T14:22
2024-08-14T14:55
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки в Курской области взяли в плен 18 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."18 военнослужащих ВСУ взяты в плен", – говорится в сообщении.По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о переговорах: с атакующими мирных граждан говорить не о чемВСУ приказали убивать мирных в Курской области за сопротивление – пленныйРежим КТО - как это работает и что делать гражданам
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пленные
Армия России взяла в плен украинских боевиков в Курской области
В Курской области российские военные взяли в плен украинских боевиков
14:22 14.08.2024 (обновлено: 14:55 14.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки в Курской области взяли в плен 18 боевиков ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"18 военнослужащих ВСУ взяты в плен", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.
Атака ВСУ на Курскую область
6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции
(КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы
с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. По информации врио губернатора региона Алексея Смирнова, под контролем противника сейчас находятся 28 населенных пунктов Курской области. Эвакуировано более 121 тысячи человек. Судьба двух тысяч жителей сел, которые на данный момент под контролем ВСУ, остается неизвестной.
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