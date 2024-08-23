https://crimea.ria.ru/20240823/vs-rf-nanesli-16-gruppovykh-udarov-po-tselyam-na-ukraine-1139826609.html

ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине

ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости Крым, 23.08.2024

ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине

Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по целям на Украине. Повреждена аэродромная... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T15:36

2024-08-23T15:36

2024-08-23T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по целям на Украине. Повреждена аэродромная инфраструктура врага, склады с боеприпасами и оружием, а также разбиты ангары хранения ЗРК NASAMS. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России. Ранее в Минобороны РФ также сообщили, что ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники. Также ликвидирована диверсионная группа ВСУ. Кроме того, российские десантники уничтожили украинскую пехоту при попытке высадиться на один из островов в дельте Днепра.Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки российские бойцы отразили девять контратак противника, который потерял свыше 2000 военнослужащих. В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНРСредствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы HammerДесантники РФ сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, "калибр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, новости