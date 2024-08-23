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ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости Крым, 23.08.2024
ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по целям на Украине. Повреждена аэродромная... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T15:36
2024-08-23T15:49
украина
"калибр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по целям на Украине. Повреждена аэродромная инфраструктура врага, склады с боеприпасами и оружием, а также разбиты ангары хранения ЗРК NASAMS. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России. Ранее в Минобороны РФ также сообщили, что ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники. Также ликвидирована диверсионная группа ВСУ. Кроме того, российские десантники уничтожили украинскую пехоту при попытке высадиться на один из островов в дельте Днепра.Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки российские бойцы отразили девять контратак противника, который потерял свыше 2000 военнослужащих. В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНРСредствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы HammerДесантники РФ сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра
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украина, "калибр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, новости
ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесла 16групповых ударов по целям на Украине за неделю

15:36 23.08.2024 (обновлено: 15:49 23.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по целям на Украине. Повреждена аэродромная инфраструктура врага, склады с боеприпасами и оружием, а также разбиты ангары хранения ЗРК NASAMS. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.
"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 16 групповых даров высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам ремонта вооружения и военной техники ВСУ, а также ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ также сообщили, что ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники. Также ликвидирована диверсионная группа ВСУ. Кроме того, российские десантники уничтожили украинскую пехоту при попытке высадиться на один из островов в дельте Днепра.
Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки российские бойцы отразили девять контратак противника, который потерял свыше 2000 военнослужащих. В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики.
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Украина"Калибр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОНовости
 
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