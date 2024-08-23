ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
Минобороны: ВС РФ нанесла 16групповых ударов по целям на Украине за неделю
15:36 23.08.2024 (обновлено: 15:49 23.08.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по целям на Украине. Повреждена аэродромная инфраструктура врага, склады с боеприпасами и оружием, а также разбиты ангары хранения ЗРК NASAMS. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.
"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 16 групповых даров высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам ремонта вооружения и военной техники ВСУ, а также ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ также сообщили, что ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ в Курской области, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники. Также ликвидирована диверсионная группа ВСУ. Кроме того, российские десантники уничтожили украинскую пехоту при попытке высадиться на один из островов в дельте Днепра.
Накануне сообщалось, что за прошедшие сутки российские бойцы отразили девять контратак противника, который потерял свыше 2000 военнослужащих. В результате успешных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики.
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