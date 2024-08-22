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Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer
Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer
Украинский самолет, управляемые авиабомбы и реактивные снаряды сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T13:17
2024-08-22T13:17
2024-08-22T13:22
новости сво
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Украинский самолет, управляемые авиабомбы и реактивные снаряды сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожены 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, 53 из них вне зоны проведения специальной военной операции.В 138 районах поражены скопления живой силы и военной техники противника оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНРДва безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флотаРоссийские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer
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новости сво, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиабомба hammer, himars, потери всу
Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer
Украинский МиГ-29 и три авиабомбы Hammer сбиты российскими средствами ПВО
13:17 22.08.2024 (обновлено: 13:22 22.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Украинский самолет, управляемые авиабомбы и реактивные снаряды сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", – говорится в сообщении.
Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожены 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, 53 из них вне зоны проведения специальной военной операции.
В 138 районах поражены скопления живой силы и военной техники противника оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
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