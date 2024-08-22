https://crimea.ria.ru/20240822/sredstvami-pvo-sbyty-ukrainskiy-samolet-mig-29-i-aviabomby-hammer-1139797137.html

Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer

Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer

Украинский самолет, управляемые авиабомбы и реактивные снаряды сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T13:17

2024-08-22T13:17

2024-08-22T13:22

новости сво

пво

министерство обороны рф

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himars

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Украинский самолет, управляемые авиабомбы и реактивные снаряды сбиты российскими средствами ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, по информации военного ведомства, уничтожены 11 реактивных снарядов HIMARS производства США и 91 беспилотный летательный аппарат, 53 из них вне зоны проведения специальной военной операции.В 138 районах поражены скопления живой силы и военной техники противника оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНРДва безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флотаРоссийские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, авиабомба hammer, himars, потери всу