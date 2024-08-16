https://crimea.ria.ru/20240816/rossiyskie-voennye-sbili-istrebitel-vsu-i-11-aviabomb-hammer-1139648366.html

Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer

Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer

Украинский истребитель и вертолет, авиабомбы Hammer, тактические и зенитные ракеты уничтожены российской армией в течение недели. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T13:37

2024-08-16T13:37

2024-08-16T13:40

новости сво

министерство обороны рф

артиллерия

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беспилотник (бпла, дрон)

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Украинский истребитель и вертолет, авиабомбы Hammer, тактические и зенитные ракеты уничтожены российской армией в течение недели. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации венного ведомства, в течение недели сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США. Также поражены восемь тактических ракет "Точка-У", четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США и "Бук-М1".70 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства и 543 беспилотных летательных аппарата также были уничтожены российскими военными.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSАтака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дроновАрмия России освободила Сергеевку в ДНР

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, артиллерия, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, потери всу