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Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer
Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer
Украинский истребитель и вертолет, авиабомбы Hammer, тактические и зенитные ракеты уничтожены российской армией в течение недели. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T13:37
2024-08-16T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Украинский истребитель и вертолет, авиабомбы Hammer, тактические и зенитные ракеты уничтожены российской армией в течение недели. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по информации венного ведомства, в течение недели сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США. Также поражены восемь тактических ракет "Точка-У", четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США и "Бук-М1".70 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства и 543 беспилотных летательных аппарата также были уничтожены российскими военными.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSАтака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дроновАрмия России освободила Сергеевку в ДНР
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, артиллерия, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, потери всу
Российские военные сбили истребитель ВСУ и 11 авиабомб Hammer

Украинский истребитель и 11 авиабомб Hammer уничтожены российскими военными за неделю

13:37 16.08.2024 (обновлено: 13:40 16.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Украинский истребитель и вертолет, авиабомбы Hammer, тактические и зенитные ракеты уничтожены российской армией в течение недели. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации венного ведомства, в течение недели сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США. Также поражены восемь тактических ракет "Точка-У", четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США и "Бук-М1".
70 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства и 543 беспилотных летательных аппарата также были уничтожены российскими военными.
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Новости СВОМинистерство обороны РФАртиллерияАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаПотери ВСУ
 
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