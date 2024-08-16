https://crimea.ria.ru/20240816/armiya-rossii-osvobodila-sergeevku-v-dnr-1139647631.html

Армия России освободила Сергеевку в ДНР

Армия России освободила Сергеевку в ДНР - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Армия России освободила Сергеевку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T13:06

2024-08-16T13:06

2024-08-16T13:27

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

россия

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.Накануне сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе

донецкая народная республика (днр)

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу