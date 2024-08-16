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Армия России освободила Сергеевку в ДНР - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Армия России освободила Сергеевку в ДНР
Армия России освободила Сергеевку в ДНР - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Армия России освободила Сергеевку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T13:06
2024-08-16T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.Накануне сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ поразили топливную базу и скопления живой силы и техники ВСУДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеРоссийские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России освободила Сергеевку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР

13:06 16.08.2024 (обновлено: 13:27 16.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Сергеевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Сергеевка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.
Накануне сообщалось, что Вооруженные Силы России нарастили темпы наступления и удерживают инициативу на донецком направлении. Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.
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